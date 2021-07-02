En Çok Okunan Haberler

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T. C. Adana Büyükşehir Belediyesi | Adana Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir asfalt çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyorAdana Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi, ilçe, köy ve yaylalarda asfaltlama ve yol yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
T. C. Adana Büyükşehir Belediyesi | Adana Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir asfalt çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyorAdana Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi, ilçe, köy ve yaylalarda asfaltlama ve yol yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı…
Kaynak: Habermetre