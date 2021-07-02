En Çok Okunan Haberler

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T. C. Adana Büyükşehir Belediyesi | Adana Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir asfalt çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyorAdana Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi, ilçe, köy ve yaylalarda asfaltlama ve yol yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.