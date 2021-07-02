En Çok Okunan Haberler

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T. C. Adana Büyükşehir Belediyesi | Adana Büyükşehir Belediyesi Halka hizmette mola yokBüyükşehir ekipleri asfalt hamlesini durmaksızın sürdürüyorAdana Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçe, 828 mahalle ve kent merkezinde, ihtiyaçlar dahilinde yol yapım, onarım ve yenileme çalışmalarına aralıksız...

T. C. Adana Büyükşehir Belediyesi | Adana Büyükşehir Belediyesi

Halka hizmette mola yokBüyükşehir ekipleri asfalt hamlesini durmaksızın sürdürüyorAdana Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçe, 828 mahalle ve kent merkezinde, ihtiyaçlar dahilinde yol yapım, onarım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın göreve…

Kaynak: Habermetre

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