En çok kitap okuyanlar tam ve çeyrek altınlarını aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

En çok kitap okuyanlar tam ve çeyrek altınlarını aldı

Kırklareli Valiliğince düzenlenen yarışma kapsamında en çok kitap okuyan 25 kişiye tam, 57 kişiye de çeyrek altın hediye edildi.

24.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:44

Kırklareli Valiliğince düzenlenen yarışma kapsamında en çok kitap okuyan 25 kişiye tam, 57 kişiye de çeyrek altın hediye edildi.

Kırklareli Valiliğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların evde kalmalarının sağlaması ve kitap okuma alışkanlıklarının arttırılması amacıyla düzenlenen yarışmada derece girenlere ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Uygulama Otelinde törenle verildi.

Vali Osman Bilgin, törende, en çok kitap okuyan 25 kişiye tam, 57 kişi de çeyrek altın hediye etti.

Bilgin, törenin ardından yaptığı konuşmada, herkesin kendisini geliştirmesi amacıyla kitap okuması gerektiğini söyledi.

İl genelinde kitap okuma alışkanlığının artması amacıyla faaliyetler düzenlendiğini belirten Bilgin, "Okumak insanı insan yapan, insanı bilgiye ulaştıran ve hayatı anlamlı kılan en önemli etkendir. Bu nedenle kahvehanelere küçük kütüphaneler kuracağız. Bunu aslında daha önce yapacaktık ama Kovid-19 süreci bunu biraz ertelememize neden oldu." dedi.

Yarışmada 16 bin öğrencinin kitap okuduğunu vurgulayan Bilgin, "Kovid-19 sürecinde evlerinden çıkmayarak kitap okuyan öğrenci ve vatandaşlarımızı tebrik ederim. Bunu sadece bir yarışma olarak görmemeli, kitap okumaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan ise kitap okumanın insanlığın gelişimi için önemli olduğunu vurguladı.

En çok kitap okuyanlar tam ve çeyrek altınlarını aldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı Haber
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Haber
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
İhbar alan polislerin minibüsü metrelerce kovaladığı anlar kask kamerasına yansıdı
İhbar alan polislerin minibüsü metrelerce kovaladığı anlar kask kamerasına yansıdı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Kirveler arasında çıkan kavgada bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti
Kirveler arasında çıkan kavgada bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti
Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı
Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı
Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı
Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Cenk Azeri, intihar etti
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Cenk Azeri, intihar etti
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Ezgi Eyüboğlu Burcu Esmersoy
Spor Alper Ulusoy Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: En çok kitap okuyanlar tam ve çeyrek altınlarını aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 16:08:20. #1.15#
title