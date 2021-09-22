En çok kazanan futbolcular listesi 2021! Dünyanın en çok kazanan futbolcusu kim? Messi mi Ronaldo mu? - Haberler
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En çok kazanan futbolcular listesi 2021! Dünyanın en çok kazanan futbolcusu kim? Messi mi Ronaldo mu?

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En çok kazanan futbolcular listesi 2021! Dünyanın en çok kazanan futbolcusu kim? Messi mi Ronaldo mu?

Son dakika gelen haberlere göre dünyanın en çok kazanan futbolcular listesi açıklandı. Listenin ilk 3 sırasında Ronaldo, Messi ve Neymar yer alıyor. Listenin açıklanmasının ardından futbol severler, En çok kazanan futbolcular listesi 2021! Dünyanın en çok kazanan futbolcusu kim? Messi mi Ronaldo mu? merak etti. Peki, dünyanın en fazla kazanan futbolcusu kimdir? İşte bilgiler...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu yıl en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı. Bunun ardından dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu kimdir merak edildi.

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCUSU KİMDİR 2021?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu yıl en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılarak eski takımı Manchester United'a dönen 36 yaşındaki Ronaldo, 125 milyon dolarla 2021 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.

Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e ( Psg ) transfer olan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 110 milyon dolar kazancıyla Ronaldo'nun ardından ikinciliği elde etti.

Paris Saint-Germain takımında forma giyen Brezilyalı Neymar, 95 milyon dolar geliriyle üçüncü sıraya yerleşti. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

EN ÇOK KAZANAN 10 FUTBOLCU 2021

  1. Cristiano Ronaldo : Manchester United : 125 milyon
  2. Lionel Messi : PSG : 110 milyon
  3. Neymar : PSG : 95 milyon
  4. Kylian Mbappe : PSG : 43 milyon
  5. Muhammed Salah : Liverpool : 41 milyon
  6. Robert Lewandowski : Bayern Münih : 35 milyon
  7. Andres Iniesta : Vissel Kobe : 35 milyon
  8. Paul Pogba : Manchester United : 34 milyon
  9. Gareth Bale : Real Madrid : 32 milyon
  10. Eden Hazard : Real Madrid : 29 milyon

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