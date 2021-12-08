En çok kar yağan illerden Muş'ta 112 ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı

MUŞ (AA) - Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta, hastaların mağdur olmaması için İl Ambulans Servisi 112 Başhekimliği, kış hazırlıklarını tamamladı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bünyesindeki 112 Başhekimliği, 150 personel, 40 ambulans ve 7 paletli araçla kışın en zor şartlarda da hastaların yardımına koşacak.

Muş Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Cihan Büyüksütçü, gazetecilere, 112 olarak bölgenin kış şartlarını göz önünde bulundurarak bütün hazırlıkları yaptıklarını, araçların bakımını tamamladıklarını söyledi.

Envanterlerinde 40 ambulansın bulunduğunu ifade eden Büyüksütçü, şöyle konuştu:

"Kış şartlarına uygun olarak 7 paletli aracımız mevcut. Bunların çoğu bölgedeki arazi koşullarına uygun tasarlanmakta. Bu araçları kış şartlarına entegre olarak kullanabilmemiz için hazırlığımızı tamamladık. Ayrıca bir snowtrack aracımız da var. Daha önceki deneyimlerimizden yola çıkarak kışa hazırlandık. Doğu Anadolu Bölgesi'nin coğrafi konumu nedeniyle kışın bazı bölgelerde kar kalınlığı 3 metreyi buluyor. Bundan dolayı bazen ciddi zorluklarla karşılaşıyoruz. Bunları aşmak için çalışma yapıyoruz."

Sağlık çalışanları olarak asılsız ve gereksiz ihbarlar konusunda vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini aktaran Büyüksütçü, "Mevcut kış şartlarını göz önüne aldığımızda vakalara ulaşım süremiz normalin üstünde olabiliyor. Bununla birlikte asılsız ihbarlar bu süreci uzatıyor. Bu da hem zamanımızı hem de emeğimizi çalıyor." dedi.