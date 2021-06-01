En çok indirilen uygulamalar belli oldu
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En çok indirilen uygulamalar belli oldu

En çok indirilen uygulamalar belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2021 yılının ilk 5 ayında en çok indirilen uygulamalar belli olurken, sosyal medya uygulamalarının yanında uzaktan görüntülü konuşma sağlayan Zoom'a rağbet pandemi döneminde arttı.

2021 yılının ilk 5 ayında en çok indirilen uygulamalar belli olurken, sosyal medya uygulamalarının yanında uzaktan görüntülü konuşma sağlayan Zoom'a rağbet pandemi döneminde arttı.

En çok indirilen uygulamalar belli oldu. Veriler, AppStore ve Play Store'daki indirme oranlarını yansıtırken, en çok indirilen uygulamalar Facebook ve Instagram olarak görüldü. İlk 10'da yer alan popüler diğer uygulamalar ise sırasıyla WhatsApp, Telegram, Moj, Zoom, Snapchat, Messenger ve MX TakaTak olarak yer aldı. Birçok uygulama ülkemizde de oldukça yaygınken özellikle pandemi dönemi ile birlikte sesli konferans hizmeti sunan Zoom'un hayatımızda büyük yer edindiği belirlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press, mobil uygulamalar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl içerisinde mobil uygulamalar ile alakalı basına 2 bin 19 haber yansıdığı tespit edildi. Popüler uygulamalar içerisinde en fazla basında yer alan ise Facebook olurken 12 bin 509 haber ile lider konumda yer aldı. Facebook'tan sonra Instagram 10 bin 303 haberle arkasından gelirken, üçüncü sırada 4 bin 868 haberle WhatsApp'ın olduğu gözlendi. Medyaya yansıyan haber başlıklarında ise Whatsapp'ın gizlilik sözleşmesi ve sosyal medya platformlarına temsilci atamaları en fazla konuşulan başlıklar arasında başı çekti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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