En Çok İndirilen, Popüler Android Uygulamalar Reklam Kaynıyor!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

En Çok İndirilen, Popüler Android Uygulamalar Reklam Kaynıyor!

Kaspersky araştırmacıları, Google Play Store'da en çok indirilen Android uygulamalardaki tehlikeye dikkat çekti.

En Çok İndirilen, Popüler Android Uygulamalar Reklam Kaynıyor!
02.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:50

Kaspersky araştırmacıları, Google Play Store'da en çok indirilen Android uygulamalardaki tehlikeye dikkat çekti. Google Play'de yer alan ve reklam modüllerine sahip üç yeni Android uygulaması üç ay içinde milyonlarca kullanıcıyı etkiledi.

Kullanıcılara istenmeyen reklamlar gösteren reklam yazılımları, virüsten sonra en popüler tehditler arasında. Bu yazılımların gelir elde etme yöntemleri kullanıcılar için tehdit oluşturabiliyor. Öte yandan çok sayıda kişiye ulaşan bu yazılımları geliştirenler önemli gelir elde edebiliyor. Bu nedenle geliştiriciler, bu modüllerin kullanıcılar ve siber güvenlik teknolojileri tarafından tespit edilmesini zorlaştırmak için yeni teknikler kullanıyor. Mobil kullanıcıları hedef alan tehditler genellikle çeşitli web siteleri veya resmi olmayan uygulama mağazalarından yayılıyor. Bu faaliyetlerin getirdiği gelir çekici olduğundan geliştiriciler hedef aldıkları potansiyel kurban sayısını artırmaya çalışıyor. Bunun sonucunda, bazı uygulamalar resmi uygulama mağazalarında yer bulabiliyor. Kaspersky uzmanlarının bulduğu uygulamalar da bunun bir örneği oldu.

Popüler Android Uygulamalarında Reklam!

Kaspersky araştırmacıları, resmi uygulama mağazasında yer alan ve reklam yazılımı modülü içeren üç uygulama tespit etti. Bunlardan biri; milyonlarca kez indirilen popüler bir interaktif anket uygulaması. Kurulumdan sonra ilk reklamı göstermeden önce bir süre bekliyor. Bu yönteme başka reklam yazılımlarında da rastlanıyor. Uygulamanın kurulmasından ilk reklamın gösterilmesine kadar geçen sürenin uzun olması, kullanıcının karşısında bir anda beliren reklamlarının kaynağının ne olduğunu anlamasını zorlaştırıyor. Bu yöntem, uygulama mağazalarındaki sanal ortamlar gibi koruma mekanizmalarını atlatmak için sıkça kullanılıyor. İnteraktif anket uygulamasının geliştiricisi, kendisine bilgi verildikten hemen sonra reklam yazılımını kaldırdı. Analiz edilen diğer uygulamaların yaklaşık 100 milyon kez indirildiği belirlendi. Bu uygulamalar bir yandan ana işlevlerini gerçekleştirirken diğer yandan uygulama kapalıyken bile akıllı telefon kilitlendiğinde yarım ekran reklamlar gösteriyor. Bu uygulamaların geliştiricileri henüz reklam yazılımı modüllerini kaldırılmış değil.

Reklam yazılımları her zaman isteyerek yayılmıyor. Bazı yasal uygulamalar bile habersiz bir şekilde istenmeyen reklamlar yaymaya başlayabiliyor. Bunun nedeni ise genellikle reklam yazılımı geliştirme kitlerinin (SDK) kullanılması ve entegre reklam kütüphanelerinin test edilmemesi oluyor. Sonuç olarak, reklam modülleri uygulamaların son kodlarının arasına sızabiliyor.

Reklam Yazılımları Nasıl Kaldırılır?

Kaspersky, reklam yazılımlarından korunmak için şunları öneriyor:

Beklenmedik şekilde davranan ve istenmeyen reklamlar gösteren uygulamaları hemen silin.

Uygulamayı kurmadan önce cihazda nelere erişebileceğini görmek için istenen izinleri kontrol edin.

Reklam yazılımlarının da dahil olduğu çeşitli tehditleri tespit edebilen, Kaspersky Internet Security for Android gibi güvenilir bir mobil güvenlik çözümü kullanın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı Haber
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Haber
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir Haber
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor Haber
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti Haber
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı
Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Cemaat sosyal mesafe kuralına uygun namaz kılarken, hırsız imamın telefonunu çaldı
Cemaat sosyal mesafe kuralına uygun namaz kılarken, hırsız imamın telefonunu çaldı
Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı
Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı
Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?
Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldıran CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldıran CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi
İstanbul Müftüsü: Yaz Kur'an kursları mutlaka olacaktır
İstanbul Müftüsü: Yaz Kur'an kursları mutlaka olacaktır
Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı
Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Tarım arazisindeki bu yangın basit bir yangın değil, terörün insanlığa açtığı savaşın delili
Tarım arazisindeki bu yangın basit bir yangın değil, terörün insanlığa açtığı savaşın delili
Dışlanmaya karşı uzmanlar uyardı: Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlık insanlardan farkı yok
Dışlanmaya karşı uzmanlar uyardı: Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlık insanlardan farkı yok
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz
İstanbul'da salgın riskinin ortadan kalkması için yüzde 67 bağışıklık oranı gerekiyor! Kent şu an bu rakamın çok uzağında
İstanbul'da salgın riskinin ortadan kalkması için yüzde 67 bağışıklık oranı gerekiyor! Kent şu an bu rakamın çok...
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız
ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Hasan Polatkan Bülent Kuşoğlu Mustafa Destici
Magazin Hülya Avşar Demet Akbağ Birce Akalay Haldun Dormen
Spor Ozan Kabak Bülent Uygun Gökhan Gönül Mehmet Aurelio Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: En Çok İndirilen, Popüler Android Uygulamalar Reklam Kaynıyor! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 16:50:26. #1.14#
title