En çok hangi ülkeler Covid-19 testi yapıyor, ülkeden ülkeye pozitif test oranları neden değişiyor? Dünyadaki koronavirüs testleri hakkında merak ettiğiniz veriler: En çok Covid-19 vakalarının tespit edildiği ülkelerde ne kadar test yapıldı? Covid-19 pozitif çıkan test oranları neden ülkelere göre değişiyor? Ülke nüfusuna göre en çok test yapan ülkeler hangileri?

Dünyada Covid-19 salgınında toplam vaka sayısı iki milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 160 bini aştı. En çok vaka görülen ülke 750 bin ile ABD olurken onu yaklaşık 200 bin vakayla İspanya, 175 bin vakayla İtalya ve yaklaşık 100 bin vakayla Almanya izliyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com