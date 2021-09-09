En çok haber olan başkanlar belli oldu
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En çok haber olan başkanlar belli oldu

En çok haber olan başkanlar belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dijital mecrada en çok haberi yapılan büyükşehir belediye başkanları araştırıldı.

Dijital mecrada en çok haberi yapılan büyükşehir belediye başkanları araştırıldı. Listenin ilk sırasında 22 bin 277 haber sayısıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

Türkiye'deki büyükşehir belediye başkanları hakkında yayınlanan 179 binden fazla online haberi mercek altına alarak 1-31 Ağustos döneminde online medyada en yüksek performans gösteren başkanlar sıralandı.

Dijital Medya Takip ve Analiz Merkezi DeepHaber'in bir ay boyunca Türkiye'deki 30 Büyükşehir'in Belediye Başkanları hakkında yayınlanan 179 binden fazla online haberden çıkardığı analize göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 22 bin 277 haber sayısı ile ilk sırada yer alırken, İmamoğlu'nu 14 bin 908 haber sayısı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ikinci sırada takip ediyor.

Yapılan analize göre üçüncü sırada 10 bin 716 haber sayısı ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dördüncü sırada 10 bin 692 haber sayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, beşinci sırada ise 10 bin 550 haber sayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yer alıyor.

Büyükşehir belediye başkanlarının haber erişim sayılarına bakıldığında; Ekrem İmamoğlu 443 milyon 892 bin 601 erişim sayısıyla birinci sıradaki yerini korurken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 238 milyon 937 bin 662 erişimle ikinci sırada yer alıyor. Üçüncülüğe ise Tunç Soyer 170 milyon 902 bin 222 haber erişim sayısı ile yerleşiyor. - İSTANBUL

En çok haber olan başkanlar belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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