İspanya havuzlu ev, Türkiye kamp sandalyesi arıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İspanya havuzlu ev, Türkiye kamp sandalyesi arıyor

Google Arama Trendleri raporunda Temmuz ayında internette en çok hangi kelimelerin arandığı belirlendi. Rapora göre, Türkiye'de en çok "güneş kremi", "kiralık daireler" ve "uçak bileti" arandı.

İspanya havuzlu ev, Türkiye kamp sandalyesi arıyor
20.07.2020 09:39 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:05

Google'ın EMEA bölgesindeki (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) arama analizlerine göre, kısıtlamaların gevşetilmesi ve pandemi ile ilgili umut verici bir atmosfere girilmesi aramalara yansıdı. Temmuz ayının ilk günlerinden itibaren yapılan aramalar incelendiğinde; Güney Afrika'da "postane", Birleşik Krallık'ta "halı", İtalya'da "pizza", Türkiye'de ise "otomobil" kelimelerinde artış gözlendi.

Taşıt kredisi ve ÖTV yükselişte

Salgın nedeniyle çok sayıda insanın işinden olması, işletmelerin kapanması ve çalışanların ücretsiz izne çıkarılmaları nedeniyle öz geçmiş hazırlama ve iş başvuruları oluşturma konularına ağırlık verildi. Google Arama Trendleri, Belçika'da "öğrenci öz geçmişi", Fransa'da "yazlık iş", Birleşik Arap Emirlikleri'nde "eleman açığı" aramaları arttı. Rapora göre Türkiye'de ise "personel alımı", "taşıt kredisi" ve "ÖTV indirimi" aramaları yükselişte.

İspanya havuzlu ev, Türkiye kamp sandalyesi arıyor

Bazı ülkelerde seyahat kısıtlamaları devam ediyor olsa da tatil sezonunun açılması aramaların bu yönde ağırlık kazanmasını beraberinde getirdi. Polonya'da "tatil için kır evleri", İspanya'da "kırsal bölgede havuzlu evler" ve Türkiye'de ise "uçak bileti", "kiralık daire" aramalarındaki yoğunluk dikkat çekiyor. Türkiye'de aynı zamanda "güneş kremi", "kamp sandalyesi" ve "yürüyüş ayakkabısı" aramaları da artış eğiliminde.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti 3. Sayfa
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı Güncel
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar Ekonomi
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Haftalık burç yorumları: 20 - 26 Temmuz burç yorumları Soğuk Haber
Haftalık burç yorumları: 20 - 26 Temmuz burç yorumları
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia! Spor
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
İstanbul Maltepe'de hırsız, bir evin bahçesinde bulunan 2 köpeği çalıp olay yerinden uzaklaştı 3. Sayfa
İstanbul Maltepe'de hırsız, bir evin bahçesinde bulunan 2 köpeği çalıp olay yerinden uzaklaştı
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
PKK bombalı eylem planı yaparken, şifre olarak ünlü sanatçıların adını kullanmış
PKK bombalı eylem planı yaparken, şifre olarak ünlü sanatçıların adını kullanmış
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Erkan Akçay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Deniz Seki Hande Erçel Huysuz Virjin Tuvana Türkay
Spor Falcao Adem Ljajic Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Robert Prosinecki
Daha Fazla Bakan Beşiktaş Şampiyon Ayasofya
Şu an buradasınız: İspanya havuzlu ev, Türkiye kamp sandalyesi arıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 10:32:35. #1.14#
title