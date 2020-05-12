En çok futbol maçları özlendi
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En çok futbol maçları özlendi

Passo, 24-28 Nisan arasında gerçekleştirdiği ankette, sporseverlere ve sanatseverlere salgın sürecinde en çok özledikleri etkinlikleri sordu.

En çok futbol maçları özlendi
12.05.2020 15:45 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:45

Passo, 24-28 Nisan arasında gerçekleştirdiği ankette, sporseverlere ve sanatseverlere salgın sürecinde en çok özledikleri etkinlikleri sordu. 15 bine yakın kişinin soruları cevaplandırdığı ankette, katılımcıların yüzde 89'u spor etkinliklerine katılmayı çok özlediğini belirtti.

Korona virüs salgını sosyal yaşamı evlere taşırken, spor ve kültürel etkinlikleri de yarınlara erteledi. 2014 yılının Nisan ayından bu yana Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki 36 futbol kulübünün maç bileti ve kombine satışlarının tek yasal platformu olan, bilgi birikimi ve deneyimleri ile birlikte Mart 2019 tarihinden itibaren de eğlence ve etkinlik dünyasında da hizmet vermeye başlayan Passo, kullanıcılarına web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden geniş katılımlı bir anket yaptı. 24-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen ankette, yaklaşık 15 bin sporsever ve sanatsever, salgının etkinlik tercihlerini ve bu etkinliklere katılımlarını nasıl etkileyeceğini yanıtladı.

EN ÇOK FUTBOL MAÇLARI ÖZLENDİ

Sporseverlere 'Tribünde/salonda yer almayı özlediğin favori spor etkinliğin hangisi?' sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 94'ü futbol derken, yüzde 4'ü basketbol, yüzde 1'i voleybol ve yüzde 1'i ise diğer spor etkinliklerini işaretledi. En çok futbol maçlarını özlediğini belirten katılımcıların yüzde 92'si erkek, yüzde 8'i kadın olurken, 'Şu an desteklediğin futbol takımının bir maçı olsa gider miydin?' sorusu yöneltilen sporseverlerden yüzde 32'si 'Şu an karşılaşmalar oynansa koşa koşa giderim' dedi.

Katılımcıların yüzde 22'si '3 ay sonra kendimi daha güvende hissedip karşılaşmalara giderim' yanıtını verirken, yüzde 7'si '6 ay sonra kendimi daha güvende hissedip karşılaşmalara giderim' dedi. "Tedavi bulunana kadar karşılaşmalara gitmem" diyen kişiler yüzde 32'lik kesimi oluşturdu.

SPORSEVERLERİN YÜZDE 32'Sİ STADYUMLARA 'ŞU AN KOŞA KOŞA GİDERİM' DEDİ.

Spor etkinliklerini işaretleyen katılımcılara stadyumlara gidip gitmeyecekleri sorulduğunda yüzde 32'si 'futbol maçlarına koşa koşa giderim" dedi. Aynı katılımcılara kapalı spor salonlarındaki spor etkinlikleri sorulduğunda ise "koşa koşa giderim' diyenlerin oranı yüzde 14'e düştü.

Aynı katılımcılara, 'Spor karşılaşmaları seyircili mi oynanmalı, seyircisiz mi?' sorusuna yüzde 47'lik kesim "Seyircili" derken, yüzde 31'lik grup, "Kapasite kısıtlanarak seyircili" şıkkını işaretledi. Geri kalan yüzde 22'lik kesim ise maçların seyircisiz olarak oynanması gerektiğini belirtti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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