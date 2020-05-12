HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

En çok futbol maçları özlendi

Passo, 24-28 Nisan arasında gerçekleştirdiği ankette, sporseverlere ve sanatseverlere salgın sürecinde en çok özledikleri etkinlikleri sordu.

En çok futbol maçları özlendi
12.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:36

Passo, 24-28 Nisan arasında gerçekleştirdiği ankette, sporseverlere ve sanatseverlere salgın sürecinde en çok özledikleri etkinlikleri sordu. 15 bine yakın kişinin soruları cevaplandırdığı ankette, katılımcıların yüzde 89'u spor etkinliklerine katılmayı çok özlediğini belirtti.

Korona virüs salgını sosyal yaşamı evlere taşırken, spor ve kültürel etkinlikleri de yarınlara erteledi. 2014 yılının Nisan ayından bu yana Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki 36 futbol kulübünün maç bileti ve kombine satışlarının tek yasal platformu olan, bilgi birikimi ve deneyimleri ile birlikte Mart 2019 tarihinden itibaren de eğlence ve etkinlik dünyasında da hizmet vermeye başlayan Passo, kullanıcılarına web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden geniş katılımlı bir anket yaptı. 24-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen ankette, yaklaşık 15 bin sporsever ve sanatsever, salgının etkinlik tercihlerini ve bu etkinliklere katılımlarını nasıl etkileyeceğini yanıtladı.

En çok futbol maçları özlendi

Sporseverlere 'Tribünde/salonda yer almayı özlediğin favori spor etkinliğin hangisi?' sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 94'ü futbol derken, yüzde 4'ü basketbol, yüzde 1'i voleybol ve yüzde 1'i ise diğer spor etkinliklerini işaretledi. En çok futbol maçlarını özlediğini belirten katılımcıların yüzde 92'si erkek, yüzde 8'i kadın olurken, 'Şu an desteklediğin futbol takımının bir maçı olsa gider miydin?' sorusu yöneltilen sporseverlerden yüzde 32'si 'Şu an karşılaşmalar oynansa koşa koşa giderim' dedi.

Katılımcıların yüzde 22'si '3 ay sonra kendimi daha güvende hissedip karşılaşmalara giderim' yanıtını verirken, yüzde 7'si '6 ay sonra kendimi daha güvende hissedip karşılaşmalara giderim' dedi. "Tedavi bulunana kadar karşılaşmalara gitmem" diyen kişiler yüzde 32'lik kesimi oluşturdu.

Sporseverlerin yüzde 32'si stadyumlara 'şu an koşa koşa giderim' dedi.

Spor etkinliklerini işaretleyen katılımcılara stadyumlara gidip gitmeyecekleri sorulduğunda yüzde 32'si 'futbol maçlarına koşa koşa giderim" dedi. Aynı katılımcılara kapalı spor salonlarındaki spor etkinlikleri sorulduğunda ise "koşa koşa giderim' diyenlerin oranı yüzde 14'e düştü.

Aynı katılımcılara, 'Spor karşılaşmaları seyircili mi oynanmalı, seyircisiz mi?' sorusuna yüzde 47'lik kesim "Seyircili" derken, yüzde 31'lik grup, "Kapasite kısıtlanarak seyircili" şıkkını işaretledi. Geri kalan yüzde 22'lik kesim ise maçların seyircisiz olarak oynanması gerektiğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi Spor
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
Beşiktaş, Nagatomo'ya 500 bin euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme önerdi Spor
Beşiktaş, Nagatomo'ya 500 bin euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme önerdi
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı Spor
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin Spor
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz Spor
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay Spor
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay
Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek
Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor
Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi
Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı
TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın
TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın
West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek
West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek
Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki
Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim
Dört kez Formula 1 şampiyonu olan Vettel, Ferrari'den ayrılıyor
Dört kez Formula 1 şampiyonu olan Vettel, Ferrari'den ayrılıyor
Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak
Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak
Türkiye Hentbol Federasyonu, ligleri mevcut haliyle tescil etti
Türkiye Hentbol Federasyonu, ligleri mevcut haliyle tescil etti
Dünyanın en çekici golfçüsünden sürpriz ders! Evinden paylaştı
Dünyanın en çekici golfçüsünden sürpriz ders! Evinden paylaştı
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere
Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek
Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddetti
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddetti
Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar
Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar
İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek
İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek
Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor
Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor
Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı
Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Serdar Ortaç Ersin Korkut Fahriye Evcen Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Caner Erkin Lionel Messi Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Mayıs Futbol 19 Mayıs Beşiktaş
Şu an buradasınız: En çok futbol maçları özlendi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 16:52:46. #1.15#
title