En çok Esenyurt, en az Çatalca tüketti

20.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:24

BEDAŞ'ın verilerine göre 2019 yılında İstanbul'un Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi 8 Ocak günü zirveyi gördü. En düşük tüketim Ramazan Bayramı'nın ilk günü 5 Haziran'da yaşandı. 2019 yılında Avrupa Yakası'ndaki elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 9-10'u Esenyurt'tan geldi. 2019'un en düşük tüketimi ise yine Çatalca'da görüldü.

İstanbul Avrupa Yakası'nda 5.1 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 2019 yılı toplam tüketim rakamı, rekor ve dip noktalar ile yeni bağlantı sayılarını içeren Yılın En'leri raporunu açıkladı. BEDAŞ'ın rakamlarına göre, 2013 yılında İstanbul Avrupa Yakası'ndaki toplam elektrik tüketimi 23,9 milyar kilovatsaat düzeyindeydi. 2019 sonunda bu rakam 27 milyar kilovatsaate ulaştı. 2013 yılına göre İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi yüzde 12,6 arttı. 2019 yılında Türkiye genelinde elektrik tüketimi bir miktar geriledi. İstanbul'da da benzer bir durum söz konusu oldu ve 2019'da İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 1 düştü.

"AVRUPA YAKASI BİRİNCİLİĞİNİ KORUYOR"

Yılın En'leri raporunu değerlendiren BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, "2019 yılında toplam tüketim rakamları itibarıyla İstanbul'un Avrupa yakasının yüzde 9'luk bir payla en yüksek tüketime sahip dağıtım bölgesi olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye genelinde 300 milyar kilovatsaate yakın tüketim olduğu düşünülürse 27 milyar kilovatsaat ile BEDAŞ yüzde 9'luk bir paya sahip. Türkiye genelinde resmi rakamlarla açıklanmış abone sayısının 5.1 milyonu Avrupa yakasında. Bu yüzde 10'un üzerindeki rakamla Avrupa'nın birinciliğini koruduğunu gösteriyor" dedi.

İLÇELERE GÖRE KİM NE KADAR TÜKETİYOR?

2019 yılı ilçe bazlı tüketim değerlerine dikkat çeken Murat Yiğit, şunları söyledi:

"Abone sayılarına baktığımızda Esenyurt ilçesi açık ara önde görünüyor. 2019 yılında Esenyurt'taki elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artarak 2,5 milyar kilovatsaate ulaştı. İstanbul Avrupa Yakası'ndaki elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 9-10'u Esenyurt'tan geldi. 2019'un en düşük tüketimi ise yine Çatalca'da yaşandı. Çatalca'da tüketim 307,5 milyon kilovatsaat oldu. Tüketimde lider olan Esenyurt, abone sayısında da açık ara önde. 2019 yılı itibarıyla Esenyurt'taki toplam abone sayımız 478 bin 965'e çıktı. Toplam abonelerimizin yaklaşık yüzde 9'u Esenyurt'ta ikamet ediyor. En düşük abone de 50 bin ile Çatalca'da bulunuyor. Nüfusu orta seviyede olup tüketimi yüksek olan Şişli gibi bir ilçemiz var. Biraz daha dikine yapılaşmanın etkili olduğunu görüyoruz. Ticarethane tüketimlerinin yoğun olduğu bölgelerde bu tip sapmalar meydana gelebiliyor."

Tüketimlerin aylık değişimlerini de değerlendiren Murat Yiğit, "İstanbul'da kış aylarının tüketim değerlerinde en yüksek dönemleri kapsadığını görüyoruz. Ayrıca 2019 yılı içerisinde arıza sayı ve sürelerinde çok ciddi bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Bu yaptığımız yatırımların ve teknolojinin kullanımının da oldukça arttığını gösteriyor. Bu operasyonel iyileştirmeler arkadaşlarımızın gayreti ile gerçekleşmiş bir başarıdır. 2020 içerisinde artık Avrupa standartlarına en yakın seviyeleri yakalamak istiyoruz. Buradaki rakamlardan da görüyoruz ki sadece Avrupa yakası olarak Avrupa'nın 14 ülkesinden daha büyük tüketime sahip bir dağıtım şirketiyiz" ifadelerini kullandı.

"KESİNTİLERİ UNUTTUMAYI HEDEFLİYORUZ"

Tedarik sürekliliği başlığı altında iki konuya odakladıklarını belirten Murat Yiğit, "Bir arıza sayılarını düşürmek, ikincisi arıza yani kesinti süresini minimize etmek. Bu anlamda 2019 yılı içerisinde bizim bakım çalışmalarımız ön planda. Teknolojik kullanımımız ve 3 dakika altına özellikle birtakım kesintileri sığdırmak hızla enerji vermek gibi hem arıza sayısını önleyici bakımlarla önlemek gibi oldukça ciddi çalışmalarımız oldu ve bu trend devam edecek. Müşteri açısından artık biz elektrik kesintilerini unutturmak istiyoruz. 2013'te Avrupa Yakası'ndaki toplam arıza sayısı 99 bin iken bu rakam 2019'da yüzde 61 azalarak 38 bin 160 seviyelerine düştü. Arıza sürelerindeki düşüş de benzer bir seyir izledi. 2013 yılında 486 bin 681 saat olan arıza süresi 2019 yılında 128 bin 189'e geriledi. Bu da 2013'e göre arıza sürelerinin yüzde 74 azaldığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Raporun diğer detayları ise şu şekilde:

"Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip olan İstanbul'un Avrupa Yakası, elektrik tüketimi pek çok Avrupa ülkesinden daha fazla. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) son olarak açıkladığı 2018 verilerine göre Avrupa Yakası, tüketimde 14 Avrupa ülkesini geride bıraktı. 2018 yılında Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi 27,3 milyar kilovatsaat düzeyinde gerçekleşirken; İrlanda, Hırvatistan, Slovenya, Bosna Hersek, Litvanya Estonya, Lüksemburg, Letonya, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Moldova, Karadağ ve Malta'yı geçti."

Kaynak: DHA