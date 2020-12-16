En Çok Ben Bilirim: Ersin vs. Rıdvan

"En çok ben bilirim"in üçüncü bölümünde, Beşiktaşlı oyuncular Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz karşı karşıya geldi. İkilinin hem zamanla hem de birbirleriyle olan rekabeti, keyifli anlara sahne oldu.