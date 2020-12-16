En Çok Ben Bilirim: Ersin vs. Rıdvan
16.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:17
"En çok ben bilirim"in üçüncü bölümünde, Beşiktaşlı oyuncular Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz karşı karşıya geldi. İkilinin hem zamanla hem de birbirleriyle olan rekabeti, keyifli anlara sahne oldu.
"En çok ben bilirim"in üçüncü bölümünde, Beşiktaşlı oyuncular Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz karşı karşıya geldi. İkilinin hem zamanla hem de birbirleriyle olan rekabeti, keyifli anlara sahne oldu.
Kaynak: Dugout