En Çok Ben Bilirim: Ersin vs. Rıdvan
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En Çok Ben Bilirim: Ersin vs. Rıdvan

16.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:17

"En çok ben bilirim"in üçüncü bölümünde, Beşiktaşlı oyuncular Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz karşı karşıya geldi. İkilinin hem zamanla hem de birbirleriyle olan rekabeti, keyifli anlara sahne oldu.

"En çok ben bilirim"in üçüncü bölümünde, Beşiktaşlı oyuncular Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz karşı karşıya geldi. İkilinin hem zamanla hem de birbirleriyle olan rekabeti, keyifli anlara sahne oldu.

En Çok Ben Bilirim: Ersin vs. Rıdvan

Kaynak: Dugout

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 13:17:04. #1.14#
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