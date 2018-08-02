En Çok Atık Pil Toplayan Eğitim Kurumlarına Hediye

Nevşehir Belediyesi'nin işbirliği içerisinde şehir merkezinde gerçekleştirilen kampanyada,il genelinde toplanan 183 kilogram atık pilile ikinciliği elde edenKardelen Koleji yöneticilerinespor seti, Nevşehir Belediyesi yetkililerince takdim edildi.

Türkiye genelinde atık pil toplama konusundayetkilendirilen ve merkezi İstanbul'da bulunan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesitarafından 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı döneminde gerçekleştirilen atık pil toplama kampanyası ile il genelinde en çok atık pil toplayan okulların yöneticileri ödüllendirildi.

Okulların açık bulunduğu 9 aylık süre içerisinde il genelinde en çok atık pil toplayan okul 221 kilogram atık pil ile Ürgüp ilçesindekiAyhan Ertürk ilkokulu olurken, NevşehirKardelen Koleji 183 kilogram atık pil ile ikinci ve Derinkuyu ilçesinin Çakıllı köyündeki ilkokul datoplanan 100 kilogram ile 3. Lüğü elde etti.

Nevşehir merkezinde Nevşehir Belediyesi'nin işbirliği halinde yürütülen atık pil toplama kampanyasında il genelinde ikinciliği elde eden Kardelen Koleji'nin yöneticilerine,Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesitarafından gönderilen spor seti,Nevşehir Belediyesi yetkililerince takdim edildi.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi tarafından gerçekleştirilen kampanyada dereceye giren diğer okulların yöneticilerine de hediyelerinintakdim edildiği belirtildi.