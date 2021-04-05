En çok aşı uygulanan illerin başında Edirne ve Çanakkale geliyor
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En çok aşı uygulanan illerin başında Edirne ve Çanakkale geliyor

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
En çok aşı uygulanan illerin başında Edirne ve Çanakkale geliyor

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı (KEFEK) ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne ve Çanakkale'nin kişi başına aşının uygulandığı en yüksek illerin başında geldiğini söyledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı (KEFEK) ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne ve Çanakkale'nin kişi başına aşının uygulandığı en yüksek illerin başında geldiğini söyledi.

İl Genel Meclisini ziyaret eden Aksal, Kovid-19 salgınının tüm dünyayı kasıp kavurduğunu, Türkiye'nin de bir yılı aşkın süredir salgınla mücadele ettiğini belirtti.

Aksal, "Bu süreçte canla başla çalışan fedakar sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Edirne olarak zor bir dönemden geçtiklerini, mutasyonlu virüsün kenti çok etkilediğini dile getiren Aksal, çok hızlı yayıldığını ifade etti.

Kısıtlamalardan herkesin etkilendiğini fakat virüsü engellemenin başka bir yolunun olmadığını vurgulayan Aksal, "Son bir fedakarlık olarak ramazan ayında kapanmayı planlıyoruz. İnşallah ramazan ayından sonra da ülke genelinde açılırız. Aşı çalışmaları hızla yürüyor. Edirne ve Çanakkale, nüfusa oranla kişi başına aşının uygulandığı en yüksek illerin başında geliyor. Aşılarınızı yaptırın, randevularınızı alın." diye konuştu.

Sağlık alanında çok büyük yatırımlar yaptıklarını ifade eden Aksal, Uzunköprü ilçesinde de yeni hastane inşaatına başladıklarını söyledi.

Aksal, Edirne ve Uzunköprü'ye ihtiyaç nedeniyle yeni bir huzurevi yapılacağı müjdesini verdi.

Edirne'ye tarımsal anlamda 18 yılda 8,5 milyarlık yatırım yapıldığını belirten Aksal, 2002 yılında Edirne 37,3 milyon liralık tarımsal destek alırken bugün bu rakamın 431 milyon liraya çıktığını söyledi.

Edirne'de tarımsal anlamda çok büyük işler yapıldığını vurgulayan Aksal, "Özellikle sulama alanında önemli yatırımlar hayata geçti. Buradan üreticilerimize sesleniyorum. Ne olur siz üretmeye devam edin, sizlere ihtiyacımız var. Gıdaya ihtiyacımız var, Trakya'nın bu anlamda çok ciddi potansiyeli var." dedi.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş de Aksal'a ziyaretlerinden, AFAD Müdürü Ali Altındal'a da ilk yardım çantası hediye etmesinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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