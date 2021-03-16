En çok Ar-Ge harcaması 'savunma'dan
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En çok Ar-Ge harcaması 'savunma'dan

16.03.2021 13:32 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:24
En çok Ar-Ge harcaması 'savunma'dan

2019 yılının en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri listesinin ilk 10'unda savunma ve havacılıktan 5, otomotivden 3, beyaz eşyadan 1, telekomdan 1 şirket yer aldı.

2019 yılının en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri listesinin ilk 10'unda savunma ve havacılıktan 5, otomotivden 3, beyaz eşyadan 1, telekomdan 1 şirket yer aldı.

'Ar-Ge 250, Türkiye'nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri' araştırmasına göre 2019 yılında en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirketler listesinin en tepesinde TUSAŞ yer aldı. Şirket, 3 milyar 14 milyon lira ile Ar-Ge alanındaki harcamalarını geçtiğimiz yıla göre yüzde 91,2 artırdı.

Araştırmada TUSAŞ'ı 2.975 milyar lira ile ASELSAN takip ederken, ROKETSAN 525 milyon liralık Ar-Ge harcaması ile üçüncü şirket oldu. 2018 yılında 512 milyon 109 bin TL olan Ar-Ge harcama tutarını 2019 yılında 525 milyon 252 bin TL'ye çıkaran firma, böylece yüzde 2,6'lık bir artışla listede üçüncülük koltuğuna yerleşti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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