En Çevreci Seçim Kampanyasını Yürütüyoruz"

AYŞE YILDIZ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Plastik ve çevreyi kirletecek materyalleri seçim kampanyamızda kullanmıyoruz. Araçların ses sistemlerinin herhangi bir şekilde hastane, okul, yerleşim birimlerinde rahatsızlık uyandırmaması için ciddi gayret gösteriyoruz." dedi.

Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre, görüntü ve ses kirliliğinin oluşmaması için en çevreci seçim kampanyasını tercih ettiklerini belirterek, "Çevre, görüntü ve ses kirliliğinin oluşmamasına dikkat eden, duyarlılığı ön plana çıkaran ve 'gönülden yaparsanız gönüller kazanırsınız' mesajıyla devam eden bir kampanya yürütüyoruz. Tüm Türkiye'de daha çok dijital bir kampanya yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li kadroların çevreye duyarlı çalışmalar yaptığını aktaran Ünal, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için kampanya çalışmalarında plastik ve çevreyi kirletecek materyalleri kullanmadıklarını belirtti.

"Araçların ses sistemlerinin herhangi bir şekilde hastane, okul, yerleşim birimlerinde rahatsızlık uyandırmaması için ciddi gayret gösteriyoruz. Çünkü önümüzdeki süreçte artık şehirlerimizin üzerine kurulu bulundukları çevrenin yaşatılması ve korunması çok önemli." diyen Ünal, çevreyi yaşatmanın ve korumanın AK Parti'nin birinci önceliği olduğunu vurguladı.

"Şehirlerimiz, kültür ve sanat üretemediğinde taşralaşıyor"

Şehirlerin kültür ve sanat üretemediği zaman taşralaştığını anlatan Ünal, belediyelerin sosyal, kültürel alanda yaptığı çalışmaların önem taşıdığını kaydetti.

Ünal, "O yüzden şehirlerimizin aynı zamanda değer, kültür, sanat üreten, çocuklarımızın okumasını, kültürle sanatla kitapla buluşmasını sağlayacak mekanlar olması bizim için çok önemli. O yüzden millet bahçeleri, millet kıraathanelerini açıyoruz, kitap fuarları, kültür sanat etkinlikleri düzenliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

31 Mart'ta yapılacak seçimler için seçmene de çağrıda bulunan Ünal, tecrübeli bir parti olduklarına işaret ederek, "Oy kullanacak kadınlarımıza, gençlerimize, bütün seçmene şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de sorun çözme kapasitesi, deneyimi, tecrübesi olan, 17 yıldan beri Türkiye'yi hem merkezi idarede hem de yerel yönetimde taşıyan kadrolar var. AK Parti'li kadrolar. Bu tecrübenin, deneyimin, bu sorun çözme kapasitesinin devamı yönünde biz milletimizin onayına talibimiz." diye konuştu.

Kaynak: AA