Kahramanmaraş'ta en 'çekici' düğün - Haberler
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Kahramanmaraş'ta en 'çekici' düğün

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Genel

Kahramanmaraş'ta en 'çekici' düğün Kahramanmaraş'ta dünya evine giren çiftin arkadaşları gelin aracını çekiciden yaptı Kahramanmaraş'ta dünya evine giren çiftin gelin aracı çekici oldu.

Kahramanmaraş'ta en 'çekici' düğün

Kahramanmaraş'ta dünya evine giren çiftin arkadaşları gelin aracını çekiciden yaptı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta dünya evine giren çiftin gelin aracı çekici oldu.

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nde araç bakım ve yıkama işi yapan Mert Altun, özel bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalışan Rümeysa Uçar ile hayatlarını birleştirdi.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğünle dünya evine giren çiftin gelin aracı ise dikkat çekti. Sanayi esnafı damadın arkadaşları, çiçeği burnunda çift için çekici aracını gelin aracı yaptı. Düğün sonrası davetlilerin alkışlarıyla süslenen çekici aracına binen çift, salondan ayrıldı.

Damat Mert Altun, "Biz de bir farkındalık kılmak istedik, sosyal medyada dikkat çekti. Mutluyuz" dedi.

Kahramanmaraş'ta en 'çekici' düğün

Kahramanmaraş'ta en 'çekici' düğün

Kahramanmaraş'ta en 'çekici' düğün

Kahramanmaraş'ta en 'çekici' düğün

Kahramanmaraş'ta en 'çekici' düğün

Kahramanmaraş'ta en 'çekici' düğün

Kahramanmaraş'ta en 'çekici' düğün

Kahramanmaraş'ta en 'çekici' düğün

Kahramanmaraş'ta en 'çekici' düğün
İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kahramanmaraş'ta en 'çekici' düğün - Haberler
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