En Büyükler Torbalı'da

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), 2016 yılı performanslarına göre, bölgedeki 100 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı. Torbalı listede 15 firmayla yer aldı. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesinde de Torbalı 7 firmayla yer aldı. Başarıyı değerlendiren Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, "Özel teşvik bölgesi ilan edilmeliyiz" dedi.

Ege'nin ilk 100 büyük sanayi kuruluşu, EBSO'da düzenlenen toplantıda açıklandı. Üretim ve satışa göre yapılan değerlendirmede birinci Tüpraş, ikinci Petkim Petrokimya ve üçüncü Philsa Philip Morris oldu. Listeye bu yıl 12 firma ilk kez girdi. İlk 100 şirkette 73 firmanın üretim yerinin İzmir olurken, Torbalı listede 15 firmayla yer almayı başardı. Philip Morris 3. sırada kendine yer bulurken, Torbalı, İzmir'in başarısının yüzde 20'sini tek başına karşılamayı bildi. Ege'deki en büyük 100 firma içerisinde dikkat çeken Torbalı, İSO'nun açıkladığı Türkiye'nin en büyük 500 firmasının yer aldığı listede de 7 şirketle yer almayı bildi.

Yüzde 20 artış

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın 36 yıldır aralıksız sürdürdüğü, ilk 100 değerlendirmesinin sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. 2017 yılı içerisinde firmaların gerçekleştirdiği performanslarının değerlendirilmesi sonucunda liste belirlendi. Üretimden satışa hazırlanan listede geçen seneye göre yüzde 20'lik artışla Torbalı 15 firmayla yer aldı. Listeye giren Torbalılı firmaları arasında ilk sırayı Philsa Philip Morris aldı. Liste sırasıyla, JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş., TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama San. ve TİC. A.Ş., T.T.L. Tütün San. ve Dış Tic. A.Ş., Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Agromey Gıda ve Yem San. ve TİC. A.Ş., Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş., Ekoten Tekstil San. ve TİC. A.Ş., Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve TİC. A.Ş., Özgörkey Gıda Ürünleri San. ve TİC. A.Ş., DB Tarımsal Enerji San. ve TİC. A.Ş., Zümrüt Pazarlama İth. ve İhr. Tekstil San. TİC. LTD. ŞTİ, Heper Metal Döküm San. ve TİC. A.Ş., Tukaş Gıda San. ve TİC. A.Ş. ve Larth Havlu Radyatör San. ve TİC. A.Ş. şeklinde sıralandı.

12'den 15'e çıktı

Geçen seneye göre listedeki firma sayısını 12'den 15'e çıkaran Torbalı, ülke ekonomisine sağladığı katkıyı her sene arttırıyor. İller vergi sıralamasında Türkiye 5. sırada yer alarak İzmir'in ödediği verginin yüzde 55'ini karşılayan, ihracatta 63 ili geride bırakan Torbalı, Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında 7 şirket ile yer aldı. Dünyaca ünlü birçok firma başta olmak üzere dev marka ve işletmelere ev sahipliği yapan Torbalı, Türkiye genelindeki en büyük şirketler listesine üst sıralardan temsilci yerleştirdi. İSO tarafından açıklanan 2017 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Torbalı'dan 7 şirket yer aldı.

Olgun: "Başarımız ödüllendirilmeli"

Odanın yeni üyeleri ile iftarda bulaşan TTO Başkanı Olgun, ilçenin başarısını değerlendirdi. Üretim ve ekonomi alanında gelen bu sevindirici haberlerin mutluluk verici olduğunu ifade eden Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "İlçemizdeki firmalar gerek üretimlerini gerekse satışlarını her yıl artırıyor. Bu sayede listedeki firmalarımızın hem sayısı hem de sıralaması artıyor. İlçemiz adına gurur verici. Torbalı olarak hem Türkiye, hem İzmir'in hem de Ege Bölgesi'nin 100 akı olmaya devam ediyoruz. Tabinin bunun ödüllendirilmesini bekliyoruz. Teşvik bölgesinde değiliz. Bunca rekoru kıran bir ilçenin teşvik ve yatırım desteklerinde özel bir statüde yer alması gerekiyor" diye konuştu. - İZMİR