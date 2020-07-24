En büyük yatırım milletin efendilerine Manisa Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmalarını incelemek üzere Selendi'ye giden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Mahalle muhtarlarına yol yapım çalışmaları hakkında bilgi veren Öztozlu, pandemi süreci ve TÜPRAŞ'ın bitüm satışını geçici olarak durdurması nedeniyle, sezona planlıkları şekilde başlayamadıklarına dikkat çekerek, "En büyük yatırımı köylere, en büyük yatırımı yollara yapıyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz, bayram seyran demeden planlanan hedefleri tutturmak için çalışıyor" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ı makamında ziyaret etti. Öztozlu'ya, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Sakin Gürbüz de eşlik etti. Mahalle muhtarlarının da yer aldığı ziyaret programında, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yol yapım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Hayırlı olsun"

Selendi'ye yapılan yatırımlar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileten Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, "Artık hedefimiz, önümüzdeki yıl itibariyle gerek grup yolları, gerek köy bağlantıyı yollarında problemsiz yollarıyla önümüzdeki yıllara ulaşmak. Hedef Türkiye'de 2023. Biz de 2023 Türkiye'sine yollarıyla yakışır bir Selendi'de yaşıyor olacağız. Bu dönemi hep beraber inşallah, siz muhtar olarak, biz de yerel yöneticiler olarak başarılı bir şekilde geçireceğiz. Bize güvenen vatandaşlarımız Allah razı olsun derse, bütün çabamız o yönde. Hayırlı, uğurlu olsun çalışmalar. Bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Süreci anlattı"

Pandemi süreci ve TÜPRAŞ'ın bitüm satışını geçici olarak durdurması nedeniyle, sezona planlıkları şekilde başlayamadıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Nisan ayı başında sahaya çıkmayı planlıyorduk. Nisan ve Mayıs ayında zemin iyileştirme, zemin düzeltme ve temel malzeme çekmeyi planlıyorduk. Pandemi sürecinde, şantiyelerimizi kapatmak zorunda kaldık. Bizim çalışmalarımızı bir, buçuk ay erteledi. Haziran ayında sahaya çıkıp, sathi kaplamaya başlayacaktık. Mayıs ayında, TÜPRAŞ kamuoyuna bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiride Temmuz ayı, ilk haftasına kadar bitüm satışının olmayacağını ifade edildi. Biz TÜPRAŞ'tan bitümü Temmuz ayı ortası itibarıyla almaya başlayabildik. Bir buçuk ay da, buradan gitti. 3 aylık bir süreç, bizim elimizde olmayan nedenlerle gitti" dedi.

"Sezona güçlü hazırlandık"

Sezona çok güçlü hazırlandıklarını belirten Öztozlu, "1 milyon 100 bin ton malzeme ihalemizi yaptık. Filomuza, 40 tane araç ilavesi yaptık. Cengiz başkanımız, sırf bitümde kullanılmak üzere 50 milyon kredi sağladı. Biz, 800 kilometre hedefimizle işe koyulduk. Biz, bunları bahane olarak göstermiyoruz. Bizler, klimalı odada bile bunalırken, ekiplerimiz 40 derece sıcaklıkta çalışıyor. Öncelikle, onlara Allah razı olsun diyorum. Bizim ekiplerimiz gece gündüz, bayram seyran demeden bu hedefleri tutturmak için çalışmaya devam edecek" ifadelerinde bulundu.

"İki belediyenin ortak çalışması"

En büyük yatırımı milletin efendilerine yaptıklarını sözlerine ekleyen Öztozlu, "Yol medeniyettir. Köylü milletin efendisidir. İki sözü, düstur edindik. En büyük yatırımı köylere, en büyük yatırımı yollara yapıyoruz. Pandemi sürecinde hayvancılığın, tarımın önemini bir kez daha anladık. Ne sanayi kaldı, ne turizm kaldı. Köylü milletin efendisidir. Biz bu doğrultuda çalışmalarımıza, başkanımızın da desteğiyle devam edeceğiz. Burası, bizim kendi belediyemiz gibi, teknik anlamda malzeme anlamında ne ihtiyacımız varsa, Nurullah başkan ikiletmedi. Burada bir başarı varsa ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ortak başarısıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler