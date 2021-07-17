'En büyük ve en güzel büyükbaş kurbanlıklar' podyuma çıktı

Türkiye'nin dört bir yanından gelen kurbanlıklar Sultangazi'de düzenlenen 'En Büyük ve En Güzel Büyükbaş Kurbanlık Yarışması'nda dereceye girebilmek için podyuma çıktı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen kurbanlıklar Sultangazi'de düzenlenen 'En Büyük ve En Güzel Büyükbaş Kurbanlık Yarışması'nda dereceye girebilmek için podyuma çıktı.

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "En büyük ve En Güzel Büyükbaş Kurbanlık Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul'un en büyük ve kapsamlı kurban pazarı olan Sultangazi kurban kesim ve satış yerinde düzenlenen yarışmada sahipleri tarafından süslenen onlarca büyükbaş kurbanlık, dereceye girebilmek için podyumda yürüdü. Sahibinin ve kurbanlığın isminin okunmasının ardından podyuma çıkan kurbanlıklar kameralara poz verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada jüri üyeleri, birinci en güzel ve en büyük kurbanı seçmekte zorlandı.

Yarışma sonucunda Çankırı'dan getirilen 1 ton 190 kilogram ağırlığındaki 35 bin liraya satılan 'Yaren' isimli kurbanlık birinci seçildi. Yarışmada dereceye giren kurbanlıklardan birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncü ise çeyrek altın hediye edildi.

'GÜZEL BİR KURBAN BAYRAMI GEÇİRMEYİ DİLİYORUM'

Düzenlenen programa katılan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'Memleketlerinden kurbanlık hayvanlarını satmak için Sultangazi'ye gelen satıcılarımız emeklerinin karşılığını inşallah alırlar. Bugün burada kurban edilecek en güzel hayvanı seçmiş olacağız. Kurbanlık hayvanların hepsi bir birinden güzeller. Bu ve benzeri faaliyetler buraya gelen kıymetli komşularımıza bir şenlik oldun diye düzenliyoruz. Güzel bir Kurban Bayramı geçirmeyi diliyorum. Bu alan gelen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı