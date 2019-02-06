En Büyük Tarım Fuarı Agroexpo, İzmir'de Kapılarını Açıyor

Türkiye tarım sektörünün en büyük ve en önemli buluşma noktası olan ve Türk üreticilerini dünya pazarıyla buluşturacak 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 7 Şubat Perşembe günü saat 11: 00'de Fuar İzmir'de açılıyor.

110 bin metrekare kapalı alanda 70 ülkeden 900 katılımcı, 2 bin 500'i aşkın marka ve yaklaşık 350 bin ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşecek olan Agroexpo fuarı, 7 Şubat Perşembe günü saat 11: 00'de Fuar İzmir'de kapılarını açarak, 10 Şubat Pazar akşamına kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

Fuarın ilk günü olan 7 Şubat Perşembe günü saat 13: 00'de Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli önderliğinde, "Dünyada Tarımın Geleceği" konulu Uluslararası Tarım Bakanları Zirvesi düzenlenecek. Organizasyonunu Orion Fuarcılık'ın üstlendiği İzmir Tarım Fuarında, 4 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

7 Şubat Perşembe günü saat 13: 30'da da 2019 traktör lansmanıyla başlayacak program, saat 15: 00'de İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nin destekleriyle en ağır boğanın seçileceği "Ağır Abiler Yarışıyor" boğa yarışması ile devam edecek. Boğaların bu kıyasıya yarışması eğlenceli dakikalara sahne olacak. 8 Şubat Cuma günü saat 11: 00'de ise İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleriyle "Genç Çiftçiler Yarışıyor" bilgi yarışması düzenlenecek. Gün, traktör lansmanı, Tarımda Yenilikçi Makineler İnovasyon sunumları ile devam edecek. Fuarda ayrıca, katılımcı firmalar tarafından düzenlenen eğitici seminerlerle ziyaretçilere bilgilendirmelerin yapılması planlanırken, canlı hayvan ırk tanıtımları, yoğurt yeme yarışmaları da keyifli anlar yaşanacak.

İzmir Tarım Fuarının, 7-8-9 Şubat'ta 10: 00-18: 00 saatleri arasında, 10 Şubat Pazar günü ise 10: 00-17: 00 saatleri arasında ziyaret edilebileceği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA