Nazilli Ticaret Borsası seçimlerine beyaz listeyle giren yönetim kurulu üyeleri seçim öncesi yaptığı son toplantıda yapılanları ve yapılacakları değerlendirdi. Seçimlerde yeniden aday olan Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Aksüt ve mevcut Borsa Meclis Başkanı Nevzat İzgü, "En büyük sermayemiz tecrübemiz" diyerek yeni dönem için de üyelerinden yetki istediler.

"Borsamız yeni hizmet binasına kavuşacak"

Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Aksüt, Borsa Meclis Başkanı Nevzat İzgü ile yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda Meclis Başkanı İzgü, çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Borsamızın üyelerine en iyi şekilde kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek için yeni hizmet binası fizibilitesi hazırlanarak Ticaret ve Gümrük Bakanlığı'na ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yazı gönderilmiş ve onaylanmıştır. Projesi tamamlanmıştır. Bu yerin değeri normalde 3 Milyon civarındayken, Borsa Yönetimi olarak 1 Milyon liraya mal edilmiştir. Hizmet Bina inşaatı yapımı yüzde 50 devlet desteği yüzde 25 TOBB desteği alınarak 2018 yılında tamamlanacaktır. ve bu 2018 yılı faaliyet raporunda yer almış bakanlığa gönderilmiştir. Tüm bunlar mevzuat gereği yapılması gereken süreçlerdir."

Soğuk hava deposu

İzgü, "Borsamız üyelerinin ihtiyacına yönelik olduğunu düşünülen Soğuk Hava Deposu yine mevzuat süreçlerine uygun olarak tüm aşamalardan geçilip fizibilitesi Ankara Türkiye Kalkınma Bankasına hazırlattırıldı. ve 5 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu için onaylanan yüzde 75 Devlet desteği ile 2018 yılı yapımına başlanıp siz üyelerimizin hizmetine sunulacaktır. Bunun ile ilgili Sayın Başkanımız Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan maddi manevi destek olacağı sözünü de almış bulunmaktayız."

Mevzuata uygun hareket ediyoruz

Üyelerine tüm bunların bir süreç olduğunu ifade eden İzgü, "Biz mevzuata uygun 5174 sayılı kanunun yapılmasını zorunlu kıldığı süreçleri uyguluyoruz ve uygulamak zorundayız. Öyle söylendiği gibi ben yaptım oldu düşüncesiyle gerçekleşmez kanuna yönetmeliklere uygun hareket etmek gerekir. Görev yaptığımız bu dönemde Borsamıza Akredite Borsa statüsü kazandırdık. Peki, ne demek bu; tüm borsa işlemlerinin yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı, şeffaf olduğu hizmetin zamanında ve doğru verildiği kısacası 5 yıldızlı bir hizmet verildiği anlamına gelmektedir. Borsamızın ve Nazilli'nin gelişmesi adına Borsamızın Nazilli ile sınırlı olduğu hizmet alanının çevre ilçelere (Sultanhisar, Yenipazar, Bozdoğan, Kuyucak, Buharkent Karacasu) hizmet verebilmek için genişletilmesiyle ilgili Bakanlıkla, TOBB Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu ile birlikte bizzat görüşüp dosyamızı sunduk ve konunun Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gündemine alınmasını sağladık. Bu konu ile ilgili çalışmalar başlatılmış bu konuda öncü borsa olduğumuz ve tüm Türkiye geneli için yapılacak olan bir düzenlemeyle sınırlarımızın genişletileceği ve üye sayımızın böylelikle artacağını söyleyebiliriz" dedi.

"Tescil ücretleri yeni dönemde binde 1'e düşecek"

Mevzuat gereği binde 1,5 olan tescil ücretlerinin yeni dönemde binde 1'e düşürüleceğini de müjdeleyen İzgü, "Borsamızın bütçesi hazırlanırken son 3 yılın gelir ve giderlerini mevzuat gereği dikkate almak zorundayız. Bu bağlamda Bütçe talimatnamesi ve istenen tarifeleri hazırlayarak onaya gönderdik ancak 2018 yılı hizmet binası yapımı ve soğuk hava deposu yapımı için tescil ücretini binde 2'den binde 1'e direk düşüremeyeceğimizi kademeli olarak binde 1,5'a düşürmemiz gerektiği söylendi. Kısacası Borsamızın yatırım ve projeleri de göz önünde bulundurarak ilk olarak 2017 yılında hayvan pazarında tescil ücreti binde 2'den binde 1,5'a düşürülmüş, 2018 yılından itibaren de tüm tescillerde binde 2'den binde 1,5'a düşürülmüştür. ve Taahhüt ediyoruz ki 2019 yılında Tescil ücretini hem hayvan pazarında hem de borsamızda binde 1 düşüreceğiz."

"Hayvancılık ve kuru incirde önemli adımlar attık"

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Aksüt de yaptığı konuşmada, hayvancılık ve kuru incir sektörlerinde önemli adımlar attıklarını kaydederek, "Hayvancılık sektörü üyelerimiz ile geçen hafta Cuma günü yapmış olduğumuz sektör toplantımızda tüm üyelerimiz katılım sağladı. Kendilerine pazarımızla ilgili sıkıntılarının olup olmadığı sorularak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Memnuniyetini duymak bizlerin ne kadar doğru düzgün işler yaptığımızı bir kere daha ortaya koydu. Yine tüm incirci üyelerimizin üreticilerden iyi incir alması için, İncirde verim ve kaliteyi arttırma adına Nazilli Ticaret Borsası olarak Kozdere mahallesinde örnek incir bahçesi uygulamasına başlayarak üyelerimize İncirde budama gübreleme, ilekleme sulama gibi konularda Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Mühendisleri ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü mühendisleri tarafından uygulamalı eğitimler verdirmekteyiz. Üyelerimiz için içinde mescidi ve eğitim odası bulunan bir tesis kurarak daha iyi hizmet almalarını sağlamış bulunmaktayız. ve en önemlisi incirimizin marka olması yönünde Nazilli İnciri garanti markası teknik yönetmeliği hazırlatarak ve bu markayı alarak bölgemizin en önemli ticari ürünlerinden birine katma değer sağlamayı amaçladık. Bunun için üreticiler ile toplantılar düzenledik teknik şartnamemizi hazırladık. Türk Patent Enstitüsüne başvuru yaptık. ve başvurumuz 2018 yılı ilk altı ayı içerisinde sonuçlanacak" diye konuştu.

"İncirciler sitesi için adımlar atıldı"

Aksüt, Nazilli İncirciler Sitesi isteyen üyeleri için belediye ile görüşülerek yer tahsisi için çalışmaların başlatıldığını ifade ederek, üyelik aidatlarını ve borsa emanetlerini en iyi şekilde koruduklarını ve gözettiklerini belirtti. Aksüt, "Sizden tahsil edilen üyelik aidatlarını ve borsamıza ait olan tüm mal varlıklarını korunması gereken birer emanet olarak görüyoruz. ve siz üyelerimizin borsamız nezdindeki parasını, yine sizin için ve size hizmet yolunda harcamaya devam etmek istiyoruz. Biz, borsa yöneticileri olarak maliye ve sosyal güvenlik kurumlarına karşı müteselsil sorumluluğumuzun farkındayız. Devletimize ödenmesi gereken borsamıza ait tüm yükümlülükleri ve özellikle stopaj yükünü zamanında ve kesintisiz olarak ödemek suretiyle borsamızı borçsuz ve güvenilir bir kurum olarak temsil etmek için çalışıyoruz. Şuanda, Nazilli Ticaret Borsası olarak geçmiş döneme ait hiçbir stopaj ve tevkifat borcumuz bulunmadığı gibi, çalışanlarımıza yönelik olarak da işçilik borcumuz ve sigorta prim borçlarımız bulunmamaktadır. Biz, tescil ücretini ödeyen ve varlığıyla borsamıza katkı sağlayan bütün üyelerimizin hakkının korunması gerektiğinin de bilincindeyiz. ve üyelerimizin bu yönde hakkını korumak için çalışıyoruz. Bunun yanısıra, bugüne kadar tescil ücretine ve üyelik aidat borcunu ödemeyerek hakkında yasal takibat başlattığımız, ancak yine de ödememekte ısrar eden kişilerin bugün borsa yönetimine talip olmasını ve bu yönde çaba sarf etmelerini üyelerimizin dikkatlerinize sunuyoruz. Bu şekilde davranan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin, keyfi tutumla hem borsamızı hem de siz üyelerimizi zarara uğrattığı aşikardır. Onların bu şekilde davranarak keyfiliklerini sürdürmelerinin önüne geçmek ve aklanmak için borsa yönetimine talip olmalarını önlemek için yine sizinle ve üyelerimizden aldığımız güç ve icazetle mücadele etmek istiyoruz" diyerek üyelerden destek istedi.

"Şeffaf ve açığız"

Üyelerine her şekilde şeffaf ve açık olduklarını da belirten Aksüt, bütün söylediklerinin ve vaatlerinin arkasında olduğunu kaydederek "Biz mevzuata uygun doğru ve ilkeli çalışmalarımıza siz üyelerimizin desteği ve bize sunacağınız fikirlerle ve beyaz listeye vereceğiniz destekle çalışmalarımıza tüm hızıyla devam etmek istiyoruz" dedi. - AYDIN