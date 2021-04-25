En büyük korkusu mesleğinin yok olması
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En büyük korkusu mesleğinin yok olması

En büyük korkusu mesleğinin yok olması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 54 yıldır ayakkabıcılık yapan 60 yaşındaki körüklü çizme ustası Mustafa Karpuzcu, körüklü çizme, el yapımı kundura ve ayakkabı satarak geçimini sağlıyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 54 yıldır ayakkabıcılık yapan 60 yaşındaki körüklü çizme ustası Mustafa Karpuzcu, körüklü çizme, el yapımı kundura ve ayakkabı satarak geçimini sağlıyor. Uzun süredir çırak yetiştirmediğini söyleyen Karpuzcu, mesleğin kendisiyle birlikte yok olup gitmesinden korkuyor.

Kuşadası Camikebir Mahallesi'nde ayakkabıcılık yapan evli ve 1 çocuk babası Mustafa Karpuzcu, meslek hayatına 6 yaşında babasının yanında çırak olarak başladı. Baba mesleğini hiç bırakmadan bayrağı devir alan Karpuzcu, 54 yıldır işini severek icra ediyor. Körüklü çizmenin bir zamanlar Kuşadası kültürünün parçası olduğunu anlatan Karpuzcu, körüklü çizme yapımının ölmeye başladığını, Ege bölgesinde bu işle uğraşan sadece 10-12 kişinin kaldığını ifade etti.

Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle Ege Üniversitesi tarafından Prof. Dr. Metin Ekici'nin direktörlüğünde basılan 'Kuşadası'nda Yaşayan Geleneksel Meslekler ve Ustaları' kitabında yer alan zanaatkarlardan biri olan Mustafa Karpuzcu, yok olup gitmesinden korktuğu körüklü çizme yapımını öğretecek çırak aradığını belirterek "Bu mesleği çalışarak öğreneceksin, başka türlü öğrenemezsin. Şimdi benim oğlum bunu öğrenmek istiyor, hep istiyorum ben bunu vermiyorum. Niye vermiyorum, çünkü çalışacak, başka türlü bu işi öğrenemezsin, diğer türlü öğrenirse, verilip, verilip alırsa, çok çabuk unutur ama bu şekilde benim gibi öğrenirse hiçbir şekilde unutmaz bunu. Sanatın kuralı budur diyelim. Bu bölge de biz 10-12 kişi kaldık ve hiç birinin yanında da çırak yetişmiyor. Bu ne demek, bizden sonra bu iş yok olup gidecek demek. Unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan bir tanesi bu. Ordu'dan bir kalfam oldu işi ona öğrettim, bunun için gururluyum. Körüklü çizmeyi Ordu'ya tanıttı ve devam ediyor ama başka yok. Ben sizin aracılığınızla tüm gençlerimize buradan sesleniyorum, meraklı olan işi öğrenmek isteyen tüm kardeşlerime kapım açık, sanatımız yok olmasın, unutulmasın" ifadeleri kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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