"En büyük işletmede" hububatın toprakla buluşma serüveni başladı
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"En büyük işletmede" hububatın toprakla buluşma serüveni başladı

14.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:29

Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Şanlıurfa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesinde hububat tohumları toprakla buluşturuluyor.

Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Şanlıurfa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesinde hububat tohumları toprakla buluşturuluyor.

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanının en büyüğü olan işletmede, arpadan buğdaya, mercimekten mısıra, Antep fıstığından ayçiçeğine, fiğden yulafa kadar çok sayıda ürün yetiştiriliyor.

Türkiye'nin hububat üretiminin önemli bir kısmının karşılandığı işletmede gelecek yıl hasat edilmek üzere ekime başlandı.

Yeni teknolojili 40 mibzerle ekimin yapıldığı işletmede, 587 bin dekarda buğday, 5 bin 400 dekarda arpa, 4 bin dekarda yem bezelyesi, 58 bin dekarda kırmızı mercimek ve 10 bin dekarda fiğ tohumu toprakla buluşturulacak.

İşletmenin Bitkisel Üretim Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak, AA muhabirine, güzlük ekime yaklaşık iki hafta önce başladıklarını ve aralık ayının ortasında süreci tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Tohumu toprakla buluşturmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Altıparmak, "8 çeşidi ekmeklik, 5'i de makarnalık olmak üzere toplam 13 çeşit buğdayın tohumunu toprakla buluşturuyoruz. Bunun yanında kırmızı mercimek 4, fiğ 3 çeşit olarak ekimi gerçekleştireceğiz. Ekimini gerçekleştirdiğimiz kaliteli tohumları araştırma kuruluşlarımızdan alarak çoğaltıp ekimini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Altıparmak, arpa, fiğ ile yem bezelyesinin tohum ve hayvancılıkta kullanılması amacıyla üretiminin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yaklaşık 300 işçinin iki vardiya halinde işletmenin çeşitli bölgelerindeki arazilerde ekim gerçekleştirdiğini anlatan Altıparmak, yaklaşık 2,5 ay sürecek tatlı bir telaş içerisinde olduklarını ifade etti.

Altıparmak, hububat ekiminin yapıldığı alanın 458 bin 942 dekarlık kısmında sulu tarım yapıldığını ve bunun 60 bin dekarlık kısmının bu yıl Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle sulamaya açıldığını anımsattı.

'En büyük işletmede' hububatın toprakla buluşma serüveni başladı
'En büyük işletmede' hububatın toprakla buluşma serüveni başladı
'En büyük işletmede' hububatın toprakla buluşma serüveni başladı
'En büyük işletmede' hububatın toprakla buluşma serüveni başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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