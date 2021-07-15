En büyük hayaliydi, Edirne'den Kars'a bisikletle gidiyor
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En büyük hayaliydi, Edirne'den Kars'a bisikletle gidiyor

En büyük hayaliydi, Edirne'den Kars'a bisikletle gidiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edirne'den Kars'a pedal çevirmek için yola çıkan 50 yaşındaki bisiklet tutkunu Tevfik Saraç, bin 60 kilometre mesafenin ardından Yozgat'a ulaştı.

Edirne'den Kars'a pedal çevirmek için yola çıkan 50 yaşındaki bisiklet tutkunu Tevfik Saraç, bin 60 kilometre mesafenin ardından Yozgat'a ulaştı.

Edirne'de kırtasiye dükkanı işleten bisiklet tutkunu Şükrü Saraç, Edirne'den Kars'a bisiklet ile gitme hayalini gerçekleştirmek için normalleşmeyle birlikte 1 Temmuz Perşembe günü yola çıktı. "Şükrü" ismini verdiği bisikletiyle 14 gün boyunca bin 60 kilometre yol kat ederek Yozgat'ta mola veren Saraç, 850 kilometre daha pedal çevirerek Kars'a ulaşmayı hedefliyor.

Edirne'den Kars'a yaklaşık bin 850 kilometrelik bisiklet turunu 30 günde tamamlamayı düşünen Saraç, Yozgat'ta verdiği molada şehir turu attı. Günlük 70 kilometre bisikletiyle yol kat eden Saraç, şehir turunun ardından yol istikametinde olan Sivas'a gitmek için pedal çevirdi.

1 Temmuz itibariyle yola koyulduğunu anlatan Saraç, "Edirne'den Kars'a bisikletle yolculuk yapıyorum. 1 Temmuz'da kısıtlamaların kalkmasıyla pedallamaya başladım. Bugün 15. günüm ve bin 60 kilometre yol yaptım. Edirne'den Kars'a totalde bin 850 kilometre yol yapacağım. Bugüne kadar 14 günlük pedallamada hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım çok iyi insanlarla karşılaştım" dedi.

Hayallerini gerçekleştirmek için Edirne'den yola çıkan Saraç, "6 gün pedallıyorum, 7. gün istirahat ediyorum. İstirahat dönemi de Yozgat'a denk geldi. Yozgat'ta konakladım bisikletimin bakımlarını yaptırdım. Bisikletimin ismi 'Şükrü' onunla yollara devam ediyorum. Hiçbir amacım yok, Edirne'den Kars'a gitmek benim hayalimdi. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum ve bunun için kendime 1 ay süre tanıdım bu sürenin sonunda Rabbim kısmet ederse Kars'tan uçakla geri döneceğim" şeklinde konuştu. - YOZGAT

En büyük hayaliydi, Edirne'den Kars'a bisikletle gidiyor
En büyük hayaliydi, Edirne'den Kars'a bisikletle gidiyor
En büyük hayaliydi, Edirne'den Kars'a bisikletle gidiyor
En büyük hayaliydi, Edirne'den Kars'a bisikletle gidiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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