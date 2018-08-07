En Büyük Güneş Enerji Santrali Konya'da Kuruluyor

Enerji kaynağı güneşten daha fazla yararlanmak için Konya'nın Karapınar ilçesinde kurulmasına başlanan güneş santralı yılda 1.7 milyar kWh elektrik enerjisi üreterek 600 bin evin ihtiyacını karşılayacak.

Yılda 200 günü güneşli geçen Türkiye'nin dünyanın en şanslı ülkelerinden olduğunu söyleyen Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Başkan Yardımcısı Halil Dağ, 7 bölgeden enerji üretmenin mümkün olduğunu belirtti.

Coğrafi konumu nedeniyle güneş ışınımı açısından ülkemizin avantajlı olduğumuzu belirten Dağ, "Avrupa ışınım haritasında, Türkiye'nin yıllık elektrik üretim kapasitesi aynı bölgedeki ülkelerin ortalamasından daha yüksek. Tarıma elverişsiz arazilerin kullanımı da eklenince güzel bir var karşımızda. Güneş enerjisi piyasası 4 yıldır aktif ve Mayıs 2018'den beri kurulu gücümüz 4.590 MW oldu. Sadece 2017 yılında 2.500 MW'lık kurulum yapıldı. Yani, yeterli destek sağlandığında yatırımcı ilgi gösteriyor" dedi.

Güneş enerjisi kullanımının küresel iklim değişikliğinin yavaşlatılmasında önemli olduğunu belirten Dağ, "Halen dünyada elektrik üretimi termik ve nükleer santrallerden sağlanıyor. Yakıt olarak kullanılan doğalgaz ve kömür, küresel ısınmanın en büyük tetikleyicilerindendir. Atmosfere bıraktıkları karbondioksit ve diğer zehirli gazlar küresel iklim değişikliğine yol açıyor. Güneş enerjisinden elektrik üretimi ise dünyaya hiç zarar vermez. Temiz enerji diye adlandırdığımız yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı çevre, iklim ve dünyanın dengesi için önemlidir" dedi.

Dağ, "Çatı ve cephelere konulabilen 10 kW altı santralleri çok önemsiyoruz. Ülkemizde çatısına kurulum yapılabilecek 10 milyon ev var. Bu çatıların yarısına bile kurulabilecek 3 kW'lık güneş santrali ile Türkiye 15 bin MW'lık kapasiteye sahip olabilir. Türkiye'de 1 milyon evin çatısını güneş panellerinin süslediğini düşünsenize! Toplumsal bilinç o noktada çok daha iyi bir seviyeye ulaşacaktır. Gün-Der olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Güneş enerjisinde bilim ve teknolojinin geliştirilmesi, kullanımının yaygınlaştırılması ve eğitimin özendirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi anlaşıldıkça tüm dünyada adeta güneş enerjisi dönüşümü yaşanıyor. Güneşten elektrik üreten santrallar için Türkiye'de toplam 600 MW'lık lisans verildi. TEİAŞ'ın lisanslı ve lisanssız santralların toplam kurulu gücü 4.590 MW olarak açıklandı. 1.000 MW'lık Karapınar YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) ihalesi gerçekleştirildi. Lisanssız güneş santralları, tüketicilerin kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılarken tüketimden arda kalan fazla elektriği devlete sabit fiyattan satmalarını sağlıyor. TEDAŞ ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 6 bin 500 MW'lık güneş enerjisi kurulumu belirledi. 4 bin MW'lık bölümü kuruldu. Lisanssız güneş santralları müstakil ev veya villalar için son derece cazip. Böylece kullanılan elektrik ucuza gelirken ihtiyaç fazlası elektrik şebekeye satılarak kazanç elde ediliyor.