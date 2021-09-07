En büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar
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En büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar

En büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU Gölköy'de, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) öncülüğünde düzenlenen sazan yakalama yarışmasında, 100 kişi en büyük balığı yakalamak için yarışıyor.

BOLU Gölköy'de, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) öncülüğünde düzenlenen sazan yakalama yarışmasında, 100 kişi en büyük balığı yakalamak için yarışıyor.

Kent merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Gölköy Baraj Gölü'nde dün çekilen kuraların ardından balık tutma yarışmaları başladı. 20 farklı ilden 26 takım ve 100 kişi en büyük ve en çok balığı yakalamak için yarışıyor. En az 2, en fazla 4 kişiden oluşan takımlardaki yarışmacılar, gölde oltayla yakaladıkları balıkları saydırıp, boyunu ölçtürüp, tarttırdıktan sonra ölmeden suya geri bırakıyor. Yakalanan balığın ölmesi halinde takım yarışmadan diskalifiye ediliyor. 5 gün sürecek yarışmada dereceye girenlere toplam 40 bin lira ödül verilecek.

Federasyon Başkanı Mustafa Serkan İnanç, bu yıl yarışların 13'üncüsünü düzenlediklerini belirterek, "Geçen sene pandemiden yapamamıştık. Dün sabah başladık. Şu anda limit üstü 15 balık yakaladık. Bizim standardımız 40 santimetre ve üstü. Bir kısmını İl Tarım Müdürlüğü'nün üretim tesisine, bir kısmını da göle geri bıraktık. Şu anda iyi gidiyor" diye konuştu.

Göldeki balık popülasyonunun artması nedeniyle küçük balıkların oltaya çok takıldığını, bu nedenle büyük balık yakalamada zorluk çekildiğini belirten İnanç, "20 ilden 100 yarışmacı var. 26 ekipten oluşuyor. 15 de hakem heyeti var. İl Tarım Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte ölçüm ve tartım yapıp, balığı göle geri bırakıyoruz. Gölde popülasyon canlanmış durumda. Küçük balıklar çok. Oltaları rahat bırakmıyorlar. Oltaya ufak balık çok vuruyor. Küçük balığın çok olmasından dolayı büyük balık şu anda çıkmadı. Yarışma cumartesi günü bitecek. Türkiye'nin birçok yerinden katılımcı var. 20 ilden katılan var. Katılımcılar burada çadırlarda 7/24 kalıyor. 124 saat kesintisiz bir yarışma. Zorlu şartlar altında bir yarışma. Cumartesi ödül törenimiz olacak" dedi.


En büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar
En büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar
En büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar
En büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar
En büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar
En büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar
En büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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