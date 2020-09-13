En büyük balığı tutmak için yarıştılar KAHRAMANMARAŞ'ta düzenlenen 1'inci Ulusal Sazan Balığı Yakalama Yarışması'na katılan 90 kişi en büyük balığı yakalamak için yarıştı.

KAHRAMANMARAŞ'ta düzenlenen 1'inci Ulusal Sazan Balığı Yakalama Yarışması'na katılan 90 kişi en büyük balığı yakalamak için yarıştı. Yarışmayı, 47,5 santimetre uzunluğunda yakaladığı sazan balığı ile Ali Yıldırım ve takımı kazandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sütçü İmam Üniversitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Amatör Olta Balıkçıları Kara Avcılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen yarışma Menzelet Barajı'nda düzenlendi. Yarışmaya; Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye ve Kahramanmaraş'tan 3'er kişiden oluşan 30 takım katıldı.

47,5 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDAKİ SAZAN BİRİNCİLİK GETİRDİDün saat 15.00'te başlayıp, bu sabah sona eren yarışmaya katılanlar en büyük sazan balığını yakalamak için oltalarını barajın sularına attı. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı yarışmanın birincisi 47,5 santimetre uzunluğunda yakaladığı balıkla Ali Yıldırım ve takımı, ikincisi 47 santimetre uzunluğunda yakaladığı balıkla Mete Yiğit ve takımı olurken, Soner Küçük ve takımı yakaladıkları 41,5 santimetre uzunluğundaki balıkla yarışmanın üçüncüsü oldu. Yarışma sonunda dereceye girenlere düzenlenen törenle plaket ve olta takımı, uyku tulumu, çadır, sandalye, şapka ve çantadan oluşan kamp malzemeleri verildi.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan, Kahramanmaraş'ın su havzası bakımından çok zengin bir şehir olduğunu belirterek, "Kahramanmaraş'ta bu yıl ilkini düzenlediğimiz bu yarışmamızı hem şehrimizin doğal güzelliklerini anlatmak, tanıtmak hem de balıkçılığın bilinçli bir şekilde yapılması ve doğal hayatın korunması amacıyla gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: DHA