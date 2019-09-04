En büyük 100'den 76'sı düştü

04.09.2019 17:55

Piyasanın önde gelen kripto para borsası Binance'in istatistik kolu Binance Research'ün yeni bulguları sonucunda Bitcoin'deki artış eğilimi yerini düşüşe bırakırken, Bitcoin'deki düşüşe paralel olarak, son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden 76'sı düştü.

Binance Research'ün Çarşamba günü yayınlanan son araştırmasında, piyasadaki Bitcoin egemenliğinin devam etmeyebileceği öngörüsü yapılırken, bunun yanında yatırımcıların Bitcoin yerine fiyatı daha düşük altcoinlere yöneldikleri belirtildi. Söz konusu araştırma yazısında şu değerlendirme yapıldı:

"Daha önce piyasadaki Bitcoin hakimiyetinin yüzde 50 ile yüzde 60 düzeylerine gerileyeceğini öngörmüştük. Bitcoin hakimiyetinin Mayıs 2017 ve Haziran 2019 döneminde yüzde 60'ın altına gerilemiş olması sebebiyle bu öngörümüzü koruyoruz."

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.85 düşüşle 10 bin 457 dolara geriledi ve 187 milyar 349 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 70.5'ini oluşturdu.

Toplam 2,625 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 76'sı değer kaybederken, piyasadaki düşüşe yüzde 10.28 ile 62'nci sıradaki Energi öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 0.25 ile yalnızca Tether yükselirken, yüzde 3.83 ile de en çok Binance Coin değer kaybetti.

Gelişmelerin ardından piyasa hacmi 265 milyar 848 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 53 milyar 537 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.85

2.Ethereum yüzde 1.91

3.Ripple yüzde 1.21

4.Bitcoin Cash yüzde 2.02

5.Litecoin yüzde 2.47

7.Binance Coin yüzde 3.83

8.EOS yüzde 2.61

9.Bitcoin SV yüzde 2.59

10.Monero yüzde 3.74 düşerken

6.Tether yüzde 0.25 yükseldi. (Grafik)

Kaynak: DHA