En büyük 100'den 73'ü düştü

16.09.2019 17:44

Kripto para birimleri piyasalarında Saudi Aramco saldırısının yatırımcılardaki güvenli liman arayışıyla izlenen artış sonrası, söz konusu saldırının küresel hisse senedi piyasalarında düşüşe yol açmasıyla piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 73'ü düştü.

Söz konusu saldırı sonrası Wall Street Journal'da yer alan bir haberde, Suudi yetkililerinin Saudi Aramco'nun uzun bir süredir beklenen halka arzını erteleyebileceği belirtildi. Söz konusu gelişmelerle ABD piyasaları güne ekside başladı.

Kripto para birimleri piyasalarında da piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.16 düşüşle 10 bin 210 dolara geriledi ve 183 milyar 174 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 69.5'ini oluşturdu.

Toplam 2,824 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 73'ü geriledi ve piyasadaki düşüşe yüzde 14.74 ile 67'nci sıradaki MonaCoin öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 1.14 ve yüzde 0.03 ile sırasıyla yalnızca Ethereum ve Tether yükseldi.

Gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi 263 milyar 533 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 48 milyar 805 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.16

3.Ripple yüzde 1.07

4.Bitcoin Cash yüzde 0.37

5.Litecoin yüzde 0.09

7.EOS yüzde 1.30

8.Binance Coin yüzde 2.55

9.Bitcoin SV yüzde 0.11

10.Monero yüzde 3.70 düşerken

2.Ethereum yüzde 1.14

6.Tether yüzde 0.03 yükseldi.

Kaynak: DHA