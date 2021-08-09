"En başarılı bilim insanları" listesinde

AD Scientific Index 2021 yılı dünyanın en üretken 10 bin bilim insanı sıralamasını yayınladı.

AD Scientific Index 2021 yılı dünyanın en üretken 10 bin bilim insanı sıralamasını yayınladı. Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, ülkemizden listeye giren 44 bilim insanı arasında yer aldı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi de olan Prof. Dr. Hepbaşlı, alanında, dünyada 67. Avrupa'da ise 10. sırada yer aldı.

AD Scientific Index, dünyada 195 ülkedeki 11 bin 941 üniversiteden 708 bin 527 bilim insanının; toplam ve son beş yıldaki Google Scholar H index ve i10 index değerleri ile atıf sayısına göre, üretkenlik katsayısını ve aynı zamanda üniversite, ülke, bölge, dünya, temel alan ve branşlardaki sıralama ile değerlendirmesini yapıyor. Yayınlanan AD Scientific Index 2021'de sıralamaya giren ilk 10 bin bilim insanı arasında, ülkemizden de 44 bilim insanı bulunuyor. Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, bu 44 bilim insanı arasında yer aldı. Prof. Dr. Hepbaşlı, listenin "Mechanical Engineering" (Makine Mühendisliği) alanında dünyada 67'inci, Avrupa'da 10'uncu, Türkiye'de ise ikinci sırada yer aldı.

DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTELERİNDE

Farklı kuruluşlar tarafından oluşturulan dünyanın en etkili bilim insanları listelerinde de yer alan Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, bilim dünyasında, yayınların ve atıfların büyük önemi olduğunu belirterek, böyle bir listede üst sıralarda yer almanın gurur verici olduğunu ifade etti. Enerji alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin sayılı bilim insanları arasında yer alan TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Hepbaşlı, Selçuk Yaşar Ödülü Seçici Kurul'da da bulunuyor. Arif Hepbaşlı'nın çalışmaları; enerji ve ekserjiye dayalı analizler ve değerlendirmeler ile sürdürülebilir enerji teknolojileri üzerinde yoğunlaşıyor. Prof. Dr. Hepbaşlı'nın, aynı zamanda, enerji verimliliği ve yönetim sistemi, araçlarda enerji tasarrufu, binalarda yenilenebilir enerjinin kullanımı ve enerji verimliliğinin sağlanması, jeotermal ısı pompaları ve uygulamaları, yapılarda enerji kullanımının çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve ülkemiz için yararlı olabilecek enerjiyle ilgili değişik uygulamalara dönük çalışmaları da bulunuyor. Çok sayıda ulusal uluslararası bilimsel etkinliklerin organizasyonunda yer alan Prof. Dr. Hepbaşlı, enerjiyle ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde de hakemlik, editörlük gibi görevler üstleniyor.

Kaynak: Habermetre