"En Baba Şenlik" İnegöl'de düzenlenecek
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"En Baba Şenlik" İnegöl'de düzenlenecek

'En Baba Şenlik' İnegöl'de düzenlenecek
Bültenler - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyesi, 20 Haziran Pazar günü kutlanacak olan Babalar Gününe özel babalar ve çocuklarına özel "En Baba Şenlik" etkinliği düzenliyor.

Bu yıl 20 Haziran Pazar günü kutlanacak olan Babalar Gününde, İnegöl Belediyesi babalar ve çocukları için eğlence dolu bir şenlik düzenliyor. Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak "En Baba Şenlik", Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Amfi Tiyatro karşısındaki yeşil alanda gerçekleştirilecek.

14.00-19.00 saatleri arasında yapılacak şenlikte; illüzyon gösterileri, kukla gösterileri, bando konseri, resim yarışması, maskotlar ve sürpriz hediyeler ile daha pek çok oyun yer alacak. Babalar ile çocukları kaynaştıracak etkinliğe ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl Belediyesi olarak babalar ile çocuklarına unutulmaz bir gün yaşatmak adına özel bir şenlik düzenlemek istedik. Bu anlamlı etkinliğe de En Baba Şenlik adını verdik. İnşallah hava şartlarının da elvermesi durumunda öğlen başlayıp akşam saatlerine kadar sürecek eğlence dolu bir günü babalar ve çocuklarına armağan edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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