EN AZINDAN BİR KAPIMIZ VAR

SURİYE'de 10 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta eşi ile bir oğlunu kaybeden Fatma Süleyman (37), 3 çocuğuyla İdlib kentinde Kızılay tarafından kurulan Taybe Yetimhanesi'ne sığındı. Aylarca ölüm korkusu yaşadıklarını söyleyen Fatma Süleyman 'Şimdi bir kapımız ve çatımız var dedi.

'ARTIK HAYALİMİZ YOK

En az iki aile bireyini kaybeden kadınların çocukları ile birlikte yaşadığı Taybe Yetimhanesi'nde 3 çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Fatma Süleyman, Lazkiye'deki bombardımandan

Sehlilğab'a kaçarken eşi ile bir oğlunu kaybetti. 2 erkek bir kız çocuğuyla 6 ay boyunca Sarmada'da bir çadırda kalan Fatma Süleyman, o dönem çocuklarına bakabilmek için eşyalarını sattı. Şimdi Taybe Yetimhanesi'nde çocuklarıyla güven içinde yaşamını sürdüren Süleyman, savaşın bitmesinin acılarını dindirmeyeceğini, ölenleri geri getirmeyeceğini söyleyerek, hayali kalmadığını ifade etti.

'ÇADIR KENTTE KORKU İÇİNDE YAŞADIK

Savaşta en büyük korkuyu çocuklarını için yaşadığını belirten Fatma Süleyman geride bıraktığı zor günleri DHA muhabirine anlattı;

'Bir kadınsınız, 4 çocuğunuz var. Beraber yastığa baş koyduğunuz eşiniz ve oğlunuzu kaybetmişsiniz. Sizce hayat nasıl olur Hayatım çocuklarımı korumakla geçiyor. Çadır kentte korku içinde yaşadık. Bir kapısı yok. Her an biri fermuarı açıp içeri girebilir. Bu korku ile yaşadık. Şimdi yetimhanedeyiz ve en azından bir kapımız, üstümüzde bir çatımız var. Savaş bitse bile artık gidecek bir yerimiz yok. Geldiğimiz şehir ve evler yerle bir oldu. Şu an savaş bitse ve buradan çıksak ne yapacağız ki Savaşın bitmesi acılarımızı dindirmeyecek. Bize hayat veren, bir arada tutan kocam ve oğlum artık yanımda değiller. Savaş bitse bile hayat çok zor olacak. Artık hiçbir hayalimiz yok. İşin sonunda nereye gidersek gidelim sadece ben ve çocuklarım olacak. Savaşın bitmesini tabi istiyoruz. İnsanlar ailelerini kaybetti. Kimi babasını, annesini, çocuğunu. Savaşın bitmesi kimseyi artık mutlu etmez çünkü her ailede en az 2 vefat var. Savaş bite sadece istikrar için sevinirim. Savaşın bitmesi ölenleri geri getirmeyecek.

SURİYE'DE SON DURUM

10 yılı geride bırakan iç savaş nedeniyle 6,5 milyondan fazla Suriyeli ülke içinde yerinden edildi.

5,6 milyondan fazla sığınmacı Suriye'yi terk ederken yaklaşık 3,6 milyonu Türkiye'ye geldi. Geride kalanlar ise ya çadırlarda ya da sağlıksız koşullarda yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye'de 10 yılda 12 bin çocuğun öldüğünü ya da yaralandığını açıkladı. Açıklamaya göre, ülkede yaklaşık 6 milyon çocuğun ise insani yardıma ihtiyacı var. Suriye içinde 2,5 milyon çocuk, komşu ülkelere kaçmak zorunda kalan yaklaşık 750 bin çocuk okula gidemiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı