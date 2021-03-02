En az vakalı Şırnak'ta kafe ve restoranlarda yoğunluk; 65 yaş üstü ile 20 yaş altı dışarda

En az vakalı Şırnak'ta kafe ve restoranlarda yoğunluk; 65 yaş üstü ile 20 yaş altı dışardaSAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında yüz binde 2.29 oranla mavi renkli iller listesinin ilk sırasına yerleşen Şırnak'ta, normalleşme hareketliliği yaşandı.

En az vakalı Şırnak'ta kafe ve restoranlarda yoğunluk; 65 yaş üstü ile 20 yaş altı dışarda

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında yüz binde 2.29 oranla mavi renkli iller listesinin ilk sırasına yerleşen Şırnak'ta, normalleşme hareketliliği yaşandı. Kafe, pastane ve restoranlar müşteri kabulüne başlarken kısıtlamaları kalkan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar da dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrollü normalleşme kararlarını duyurmasının ardından koronavirüs risk haritasında yüz binde 2.29 oranla mavi renkli iller listesinin ilk sırasına yerleşen Şırnak'ta, kontrollü normalleşme hareketliliği yaşandı. Bugün yeni sürecin başlamasıyla uzun zamandır müşteri ağırlamayan kafe, restoran, lokanta, pastane gibi işletmelerde hareketlilik yaşanırken, s0okağa çıkma kısıtlaması engeli kalkan 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakiler Şırnak'ta açık havanın tadını çıkardı.

Uzun bir aradan sonra kısıtlama olmadan kent meydanına çıktığını söyleyen İhsan Eren (75), koronavirüse yönelik alınan tedbirlerden şikayetçi olmadığını, yasakların kaldırılmasıyla tedbirlerin gevşetilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu hastalık amansız bir şey, vaka oranı indi ama tedbirli olmakta yarar var. Evde mahpus kalmıştım, başkasına bulaştırmamak için alınan tedbirler iyiydi. Yasakların kalkması halk adına sevindirici. Evde televizyon izleyerek, torunlarımla oynayarak, derslerini takip ederek vakit geçiriyordum. Fazla sıkıcı değildi. Bu durum iyi ama tedbiri gevşetmemek lazım" dedi.'ARKADAŞLARIMLA TOP OYNAYARAK KUTLUYORUZ'20 yaş altı kişiler için kısıtlamanın kaldırılmasını arkadaşlarıyla basketbol oynayarak kutlayan Bedirhan Bedirhanoğlu ise "Yasaklar vardı, evde daralıp sıkılıyordum. Sürekli telefonla uğraşıyordum. Yasaklar kaldırılınca mutlu olduk, dışarı çıktık ve arkadaşlarımla top oynayarak yasakların kalkmasını kutluyoruz" şeklinde konuştu.'UZUN ZAMANDIR BUNU BEKLİYORDUK'Kontrollü normalleşmeyle açılan restoran ve kafelere müşterilerin ilgisi yoğun oldu. Restoranda yemek yiyen Vedat Babat, Uludere ilçesinden geldiğini ve daha önce restoranlar kapalı olduğu için sıkıntı yaşadığını ifade ederek, "Çok iyi oldu, uzun zamandır bunu bekliyorduk. Uludere'den hastane için geldim. Daha önce geldiğimizde burada sıkıntı yaşıyorduk, mecbur dışarıda yemek zorunda kalıyorduk yemeğimizi. Ama şu an normalleşmeyle beraber içeride yemeğimizi yiyebiliyoruz. Rahatız ve yemekleri de baya özlemişiz" dedi.'HEM HALKIMIZ HEM BİZ ÇOK MUTLUYUZ'Restoran işletmecisi Sedat Zeybek ise, işletmesinin açılmasıyla mutluluk yaşadığını dile getirerek, "Koronavirüsten dolayı aylarca mağduriyet yaşadık. Normalleşme ile birlikte açıldık, müşterilerimiz gelmeye başladı, yemek servislerimizi yapıyoruz şu an. Gerçekten halkımız çok mutlu, biz kendimiz de aynı şekilde çok mutluyuz. Müşteri kabulümüzü de tedbirlere uyarak ve sosyal mesafeye riayet ederek gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.'SÜRECİ, TEDBİRLERE UYARAK YÜRÜTECEĞİZ'Kafe işletmecisi Süleyman Çete de, alınan kararlardan ve işletmesini açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Bugün kafemizi açtık, bu karardan çok memnunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum. Aylardır bu sıkıntıyı çekiyorduk, bugün Allah'a şükürler olsun açtık. Millet de memnun, biz de memnunuz. Bu süreci en iyi şekilde tedbirlere uyarak yürütmeye gayret göstereceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN