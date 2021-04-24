EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA KISITLAMA SESSİZLİĞİ
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EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA KISITLAMA SESSİZLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, Türkiye'de nüfusa oranla en az vakanın bulunduğu Şırnak'ta bugün de sessizlik hakimdi.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, Türkiye'de nüfusa oranla en az vakanın bulunduğu Şırnak'ta bugün de sessizlik hakimdi.

Koronavirüs risk haritasının açıklandığı ilk günden beri maviyle renklendirilen 'düşük riskli' il olarak kalan Şırnak, 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü. Kısıtlama nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlenirken, ekipleri ise alınan tedbirlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA KISITLAMA SESSİZLİĞİ
EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA KISITLAMA SESSİZLİĞİ
EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA KISITLAMA SESSİZLİĞİ
EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA KISITLAMA SESSİZLİĞİ
EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA KISITLAMA SESSİZLİĞİ
EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA KISITLAMA SESSİZLİĞİ
EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA KISITLAMA SESSİZLİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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