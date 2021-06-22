En az vaka görülen iller açıklandı: Edirne 5'inci sırada yer aldı
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En az vaka görülen iller açıklandı: Edirne 5'inci sırada yer aldı

En az vaka görülen iller açıklandı: Edirne 5'inci sırada yer aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye'de en az vakaya sahip 5'inci il olan Edirne'de, haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide 12,51 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye'de en az vakaya sahip 5'inci il olan Edirne'de, haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide 12,51 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı. Haftalık verilerde 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen illerin başında 6,20 oranıyla Osmaniye geldi. Osmaniye'yi ikincilikle 6,33 oranıyla Hatay takip etti. En az vaka görülen üçüncü il ise 9,25 oranıyla Adana oldu. Adıyaman 11,07 oranıyla en az vaka görülen dördüncü il olurken, Edirne'de 12,51 oranıyla en az vaka görülen 5'inci il oldu.

Ayrıca Edirne, Marmara Bölgesi'nde en az vaka görülen birinci il oldu. Türkiye'de nüfusa oranla en çok Kovid-19 aşısının yapıldığı il olan Edirne'de, vatandaşların korona virüs tedbirlerine çoğunlukla uyduğu görülüyor.

(Şener Urfa/ İHA)

En az vaka görülen iller açıklandı: Edirne 5'inci sırada yer aldı
En az vaka görülen iller açıklandı: Edirne 5'inci sırada yer aldı
En az vaka görülen iller açıklandı: Edirne 5'inci sırada yer aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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