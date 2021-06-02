En az Suriyelilerin yaşadığı iller arasında Eskişehir 8'inci sırada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

En az Suriyelilerin yaşadığı iller arasında Eskişehir 8'inci sırada

En az Suriyelilerin yaşadığı iller arasında Eskişehir 8'inci sırada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlan verilere göre; Eskişehir, Suriyelilerin yaşadığı en az iller listesinde 73'üncü, yani 8'inci il olarak yerini aldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlan verilere göre; Eskişehir, Suriyelilerin yaşadığı en az iller listesinde 73'üncü, yani 8'inci il olarak yerini aldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 26 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Geçici Koruma kapsamında; Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre; Eskişehir, en az Suriyeli vatandaşların yaşadığı iller arasında yer aldı. İl sırasına göre 73'üncü olan kent, en az Suriyelilerin yaşadığı illere arasında 8'inci sırada yerini buldu.

Verilere göre; Eskişehir'de 5 bin 609 Suriyeli yaşarken, Kayıtlı Suriyeli Nüfusu ile il nüfusunun karşılaştırma yüzdesi ise 0,65 oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaralı olarak bulunan kedide 'cinsel saldırı' şüphesi
Yaralı olarak bulunan kedide 'cinsel saldırı' şüphesi
Sri Lanka'da günlerdir yanan konteyner gemisi batıyor
Sri Lanka'da günlerdir yanan konteyner gemisi batıyor
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en çok İstanbul'da en az ise Bayburt'ta bulunuyor
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en çok İstanbul'da en az ise Bayburt'ta bulunuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Devlet Bahçeli Adnan Menderes İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Ergin Ataman Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
En az Suriyelilerin yaşadığı iller arasında Eskişehir 8'inci sırada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 14:43:35. #1.13#

title