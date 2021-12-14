DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Kasım ayında Doğu Marmara bölgesinde en az konut Bolu ve Düzce'de satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu illerde gerçekleşen kasım ayı konut satışlarını açıkladı. Buna göre Doğu Marmara Bölgesini kapsayan; Kocaeli'de 4 bin 499 konut, Sakarya'da 2 bin 794 konut, Düzce'de 993 konut, Bolu'da 902 konut ve Yalova'da bin 490 konut satıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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