En anlamlı ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ramazan Bayramı öncesi Kahramankazanlı şehitleri mezarları başında dualarla andı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ramazan Bayramı öncesi Kahramankazanlı şehitleri mezarları başında dualarla andı. Oğuz, yalnız bırakmadığı şehit ailelerinin acılarını bir kez daha paylaştığını ifade ederek, bayramlarını kutladı.

Kahramankazan'da, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesi ve terörle mücadele sırasında şehadete yürüyen Kahramankazanlı şehitler, Ramazan Bayramı'nın arife gününde mezarları başında anıldı.

Duygu dolu anlar

Maske ve mesafe kurallarına özen gösterilerek gerçekleştirilen şehitlik ziyaretine, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esad Kahveciler ile şehit aileleri katıldı. Kahramankazan Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma programında şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Burada şehit ailelerini yalnız bırakmayan Başkan Oğuz, yakından ilgilendiği ailelerin bayramlarını kutladı. Şehit aileleriyle sohbet eden Oğuz, acılarını bir kez daha paylaştıklarını ifade etti. Oğuz ve ziyaretçiler daha sonra şehit mezarlarına karanfiller bıraktı. Ailelerin şehitlerin anılarından bahsettiği ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.

Onları kalbimize gömdük

Başkan Oğuz, vatan ve milletleri için gözlerini dahi kırpmadan şehadete yürüyen kahramanları bir kez daha rahmet ve minnetle andığını belirterek, bu anlamlı günde gerçekleştirdikleri ziyaretin kendisini oldukça duygulandırdığını ifade etti. Şehit aileleri ve gazilerle sürekli bir arada olduklarını ve onları hiç yalnız bırakmadıklarını söyleyen Oğuz, "Bizler mutlu ve huzurlu bayramlar geçirebilelim diye kara toprağa giren tüm şehitlerimizi, kalbimize gömdük. Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleriyle birlikte bu kahraman kardeşlerimizi anmaktan onur duyuyorum. Bu ziyaretlerimizle onlara şehit evlatlarının, şehit babalarının yokluklarını bir nebze de olsa hissettirmediysek bu bizim için en büyük mutluluk. Şehitlerimizin geride kalanları ve gazilerimizle büyük bir aileyiz. Bizler de şehit ailelerimizin birer evladıyız. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz için ne yapsak az. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı