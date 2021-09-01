En acili gününde vatandaşimizin yanindayiz
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En acili gününde vatandaşimizin yanindayiz

En acili gününde vatandaşimizin yanindayiz
Habermetre - Haberler | Toplum

Giresun Belediyesi verdiği ücretsiz mezarlık hizmetleriyle vatandaşların acılı günlerinde yanında olmaya devam ediyor.

Giresun Belediyesi verdiği ücretsiz mezarlık hizmetleriyle vatandaşların acılı günlerinde yanında olmaya devam ediyor.

Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından; Belediye sınırları içinde veya dışında meydana gelen ölümlerde tüm mesafelerde cenaze nakilleri, havaalanından alınan cenazeleri, evlere nakil işleri bay ve bayan personeller tarafından gerek evlerinin önünde, gerekse Belediye Gasilhanesinde cenaze yıkama gibi işlemleri ücretsiz olarak yapılıyor. Mezar tahtası ve kefen temini ile mezarın kazılması ve defin işlemleri de ücretsiz olarak sunuluyor.

Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, bir haftalık periyotta, 38 cenaze nakli, 33 cenaze yıkama işlemi, 15 cenaze defin işlemi, 33 cenazeye kefen takımı temini, 36 cenazeye mezar tahtası temini, 19 cenazeye ise çay şeker, semaver, tabure hizmeti sağladı.

Yetkililer, hizmetlerden faydalanmak isteyenlerin 'Alo 188 cenaze hizmetleri' hattını aramaların halinde anında taleplerine cevap verileceğini bildirdi.

Diğer yandan şehir mezarlıklarındaki yabani otlar da düzenli olarak temizleniyor.

Kaynak: Habermetre

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