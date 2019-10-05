05.10.2019 17:42

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, "Emzirme Haftası" kapsamında anne adayları bilgilendirildi.

Hastanenin çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünde yer alan emzirme odasında Türk Pediatri Kurumu'nun da katkılarıyla hemşireler tarafından, yeni doğum yapan anneler ve anne adaylarına bilgilendirmede bulunularak broşürler dağıtıldı.



MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Çiğdem El, etkinlikte yaptığı açıklamada, anne sütünün bebeklik döneminin benzersiz besin maddesi olduğunu söyledi.

Anne sütünün her bebeğin tüm gereksinimlerini karşıladığını belirten El, "Anne sütü ile beslenen bebeklerde solunum ve mide-barsak yolları enfeksiyonlar daha az görülüyor. Ayrıca bebek ile anne arasındaki bağı güçlendiren emzirme eyleminin anne sağlığı açısından da bakıldığında meme, yumurtalık ve rahim kanserleri risklerinin emziren annelerde daha azdır." dedi.

Kaynak: AA