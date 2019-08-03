Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Emzirme Haftası dolaysıyla, anne sütünün önemine dikkat çekecek.

Sağlık müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, anne sütünün bebek için çok önemli olduğu belirtildi.

Anne sütünün en doğal, taze ve bebeğe verilecek en uygun besin olduğu bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"İnsan beyninin gelişimi döllenme ile başlamakta ve adölesan çağı boyunca devam etmektedir. Bu gelişim en hızlı yaşamın ilk birkaç yılında olmaktadır. Anne karnında başlayan ve doğumdan itibaren iki yaşın sonuna kadar devam eden süreç kritik pencere dönemidir. Büyüme ve gelişmenin ideal şartlarda olabilmesi için bu dönemdeki beslenme çok önemlidir. Bebekler için en uygun beslenme şekli kendi annesi tarafından emzirilmesidir. Annenin doğumdan sonraki birkaç gün boyunca ürettiği halk arasında ağız sütü diye bilinen süt bebek için çok önemlidir. Kıvamı koyu ve rengi sarımtırak veya berraktır. Anne sütü ilk 6 ayda bebeğin ihtiyacının yüzde 100'ünü, 6-12 ayda yüzde 50'sini, 12. aydan itibaren de yüzde 30'unu karşılar. Anne sütü bebeğin zekasını 8-10 puan arttırır, anne sütü alan bebekler, diğer besinler ile beslenen bebeklerden daha zeki olurlar. Uzun süre emzirme ile orta kulak iltihabı riski azalır, solunum yolu hastalıkları daha az görülür, alerjiye karşı ve pişiklere karşı koruyuculuk artar. Ayrıca emzirmenin anneye faydaları ise meme kanseri, rahim kanseri, kansızlık, kemik erimesi gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Emzirme hormonları anneyi gevşetir, daha çabuk uykuya dalmasını sağlar. Emziren anne eski kilolarına daha kısa sürede döner."

Kaynak: AA