Emziren anneler aşı olabilir mi? Hamileler koronavirüs aşısı olmalı mı? Hangi aşıyı olmalı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında en etkili tedavi yöntemi aşıdır. Bu kapsamda "Emziren anneler aşı olabilir mi?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Aşıların hamile ve emziren annelere uygun olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, emziren anneler aşı olmalı mı? Hamileler koronavirüs aşısı olmalı mı? Hamileler ve emziren anneler aşı olabilir mi, hangi aşıyı olmalı?

Emziren anneler aşı olabilir mi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gebelere Covid-19 aşısı uygulanmasının zararları var mı? İşte, hamile ve emziren anneler için aşı detayları...

EMZİREN ANNELER AŞI OLABİLİR Mİ?

Aşı hakkı tanınan vatandaşlar Sinovac veya Biontech aşısı olabiliyor. Sırası gelmiş hamile ve emziren anneler aşı olma öncesinde olası yan etkileri ve benzeri sebeplerden dolayı endişe duyabiliyor. Uzmanlar ise annelerin aşı olmalarını tavsiye ediyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

HAMİLELER AŞI OLABİLİR Mİ? HANGİ AŞIYI OLMALI?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli anlattı:

12. haftadan sonra tüm gebelere aşı olmaları öneriliyor. Özellikle günümüz şartlarında Delta varyantının ön plana çıktığı düşünülürse buna karşı etkili olan aşılardan BioNTech aşısı olmaları öneriliyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Aşı yaptırmaya karar veren anne adayları, Covid-19 aşısı uygulandıktan sonra dikkati elden bırakmamalı.

Aşılandıktan sonra da;

Maske takılmalı.

Başkalarıyla arada mesafe olmalı.

Kalabalıktan kaçınılmalı.

El hijyenine dikkat edilmeli.

EMZİREN ANNELER AŞI OLABİLİR Mİ?

Uzmanlar emzirme süresinde olan anneler aşı olabileceğini belirtiyor. Ancak sıkı korunma, maske ve mesafe kurallarına uymak şartıyla aşı, doğumdan sonraki 4-6 haftanın ilerisine ötelenebilir.

Aşı tercihi yapılırken güncel Delta varyantına karşı etkili olan aşı tercih edilmeli. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve İngiltere'de tüm emziren ve gebe kadınlara aşı olmaları önerilmektedir. Ancak tüm insanlara önerildiği gibi hamile ve emziren anneler de aşı olsa da olmasa da mutlaka maske-mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam etmeli.