Emziren anne aşı olabilir mi? Hamileler korona aşısı olmalı mı?

Covid 19'a karşı aşılama çalışmaları devam ederken emziren anneler veya gebeler sık sık aşı olmalarının gerekip gerekmediğini araştırıyor. Bu kapsamda "Emziren anne aşı olabilir mi? Hamileler korona aşısı olmalı mı?" sorularının yanıtları merak ediliyor.

Emziren anne aşı olabilir mi? sorusunun yanıtı koronavirüs aşısı olmak isteyen anneler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, hamileler korona aşısı olmalı mı? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

EMZİREN ANNE AŞI OLABİLİR Mİ?

Araştırmalara göre, hamileyken veya emzirirken COVID-19'a karşı aşı olmanın güvenli ve etkili olduğudur. Hamileyseniz 2. veya 3. hamilelik döneminde aşı olması önerilmektedir. Genel olarak, gebeliğin 1. üç ayında ilaç tedavisi ihtiyati bir ilkeye dayanarak önerilmez. Ancak emzirme süresinde olan anneler aşı olabilir. Aşı olduktan sonra sıkı korunma, maske ve mesafe kurallarına uymak şartıyla aşı, doğumdan sonraki 4-6 haftanın ilerisine ötelenebilir.

Aşı tercihi yapılırken güncel Delta varyantına karşı etkili olan aşı tercih edilmeli. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve İngiltere'de tüm emziren ve gebe kadınlara aşı olmaları önerilmektedir. Ancak tüm insanlara önerildiği gibi hamile ve emziren anneler de aşı olsa da olmasa da mutlaka maske-mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam etmeli. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

HAMİLELER KORONA AŞISI OLMALI MI?

Sözcü'de yer alan habere göre, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli anlattı:

12. haftadan sonra tüm gebelere aşı olmaları öneriliyor. Özellikle günümüz şartlarında Delta varyantının ön plana çıktığı düşünülürse buna karşı etkili olan aşılardan BioNTech aşısı olmaları öneriliyor.