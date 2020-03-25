EMUI 10.1 Tanıtım Tarihi Açıklandı! Huawei'nin yeni arayüzünü ne zaman tanıtacağı belli oldu. EMUI 10.1 kullanıcılar tarafından merakla beklenen P40 serisi ile birlikte tanıtılacak.

Huawei'nin yeni arayüzünü ne zaman tanıtacağı belli oldu. EMUI 10.1 kullanıcılar tarafından merakla beklenen P40 serisi ile birlikte tanıtılacak.

EMUI 10.1 Geliyor!

Huawei, P40 serisini 26 Mart'ta tanıtacak. Etkinliğe kısa bir süre kala şirket tarafından sürpriz bir açıklama yapıldı. Huawei tarafından yapılan açıklamada EMUI 10.1'in 26 Mart tarihinde tanıtılacağı açıklandı. Huawei P40 serisinin EMUI 10.1 arayüzü ile kutudan çıkması bekliyor.

EMUI sürümlerinin geçmişine bakacak olursak, x.1 sürümü son iki yıldır Huawei P serisi ile birlikte tanıtılmakta. EMUI 8.1, P20 serisi ile EMUI 9.1 ise P30 serisi ile birlikte tanıtılmıştı. EMUI 10.1 arayüzünde bizleri hangi yeni özelliklerin karşılayacağı şu an için bilinmezliğini korumakta.

26 Mart'ta bizler de YouTube kanalımız üzerinden canlı yayın ile Huawei P40 serisinin özelliklerini sizlere aktaracağız. Huawei P40 serisi ve EMUI 10.1'in özellikleri tanıtıldıktan hemen sonra Tamindir.com'da yer alacak. Bizleri takipte kalın!