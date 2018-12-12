Emtia Piyasaları – Piyasada İstikrar Beklentisiyle Petrol Fiyatları Yükseldi

– Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıtlamasının piyasada istikrar sağlayacağı beklentisiyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.21 artışla 60.93 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.26 artışla 52.30 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, faiz artırımı beklentisinin azalmasıyla yükseldi.

gümüş, yüzde 0.53 artışla 14.61 dolardan,

altın, yüzde 0.09 artışla 1,248.3 dolardan,

bakır, yüzde 0.13 artışla 2.7705 dolardan,

platin, yüzde 0.22 artışla 787.2 dolardan,

paladyum da yüzde 0.14 düşüşle 1,175.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 214 liraya, çeyrek altın 352 liraya, Cumhuriyet altını da 1,450 liraya döndü. - İstanbul