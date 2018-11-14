Emtia Piyasaları – Petrol Yeniden 66 Doların Üzerine Çıktı

– Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Aralık ayı için günlük 1.4 milyon varillik üretim kısıtlamasını görüşmesi haberleriyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de petrol fiyatlarını belirtlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrol yüzde 1.76 artışla 66.62 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.54 artışla 56.55 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları gelişmeler etkisiyle karışık seyretti.

gümüş yüzde 0.02 artışla 13.99 dolardan,

altın yüzde 0.13 düşüşle 1,200.2 dolardan,

bakır yüzde 0.48 artışla 2.6995 dolardan,

platin yüzde 0.13 düşüşle 838.9 dolardan ve

paladyum yüzde 0.13 artışla 1,103.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 211 liraya, çeyrek altın 345 liraya, Cumhuriyet altını da 1,421 liraya döndü. - İstanbul