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EMTİA PİYASALARI-Petrol üç ayın zirvesinden döndü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısına ilişkin toplantıyı 4 Haziran'a almayacakları haberiyle petrol fiyatları üç ayın zirvesinden döndü.

EMTİA PİYASALARI-Petrol üç ayın zirvesinden döndü
03.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:42

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısına ilişkin toplantıyı 4 Haziran'a almayacakları haberiyle petrol fiyatları üç ayın zirvesinden döndü. Gelişmekte olan ülkeler piyasalarında artan risk iştahıyla altın fiyatları da 1,700 doların altına geriledi.

OPEC+ Grubu'unun, üretim kısıntısına ilişkin sürenin biraz daha uzatılmasının görüşüleceği ve 10 Haziran için planlanan toplantısının 4 Haziran'a çekilmesi düşünülüyordu.

ABD'de petrol stoklarının azaldığına ilişkin veriler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısına ilişkin toplantısının öne çekileceği haberlerinin etkisiyle petrol fiyatları üç ayın zirvesine tırmanmış, Brent petrolün varil fiyatı 40 doları aşmıştı.Amerikan Petrol Enstitüsü'nin verilerine göre, ABD'deki petrol stokları, 29 Mayıs'ta biten haftada toplam 483,000 varil azaldı. Petrol piyasaları analistlerine göre, bu azalma küresel petrol talebinin canlanmakta olduğunu gösteriyor.Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.96 düşüşle 39.21 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.27 düşüşle 36.76 dolara geriledi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 3.04 düşüşle 17.54 dolar,altın, yüzde 2.16 düşüşle 1,690.10 dolar,bakır, yüzde 0.63 artışla 5,518.50 dolar,platin, yüzde 1.97 düşüşle 831.49 dolar,paladyum yüzde 0.84 düşüşle 1,958.21 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 368 liraya, çeyrek altın 609 liraya, Cumhuriyet altını da 2,420 liraya düştü.

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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